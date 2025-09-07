Toro, la rosa “sta invecchiando”: due anni di età media in più rispetto al 2022

Nel campionato di Serie A 2024/25 ci sono 8 squadre con un'età media più alta del Torino mentre sono 11 quelle con una rosa più giovane

Federico De Milano Caporedattore 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 06:32)

Fino a poche stagioni fa uno dei fiori all'occhiello del Torino era quello di poter vantare una delle rose più giovani dell'intero campionato. Adesso però questi dati stanno cambiando e l'organico dei granata non è di nuovo tra i più bassi per età media in Serie A. Attualmente, considerando tutti gli elementi della prima squadra del Toro, l'età media esatta della rosa di cui dispone Marco Baroni è 26,2 anni e si tratta di un dato sempre più alto nelle ultime tre stagioni.

Torino nono tra le squadre di Serie A per età media più alta della rosa — Tra le 20 squadre di Serie A quella "più anziana" è l'Inter che ha un'età media della rosa pari a 28,4 anni mentre la più giovane è il Parma che si prende questo primato con un valore pari a 23,8 anni. Tra le rose con un'età media più alta ci sono diverse delle squadre considerate big come la già citata Inter e poi alle sue spalle il Napoli (27,9 anni), la Lazio (27,8 anni) e poi a seguire Cremonese, Atalanta, Bologna, Juventus e Milan tutte che si attestano tra i 26 e i 27 anni di età media. Poi al nono posto subito alle spalle di queste formazioni troviamo il Torino che, come detto, ha un dato pari a 26,2 anni ma si tratta di un valore in crescita rispetto al passato per i granata.

Dal 2022 ad oggi l'età media della rosa granata è salita da 24,2 anni all'attuale 26,2 — Nel 2022 l'età media del Toro, allora allenato da Ivan Juric, era di 24,2 anni mentre oggi è esattamente di due anni più alta. Su questo incide sicuramente il passare degli anni per alcuni elementi della rosa che sono gli esperti dello spogliatoio ma anche un mercato in entrata che nelle ultime sessioni di mercato ha portato diversi nuovi rinforzi già esperti e formati come ad esempio Biraghi, Maripan, Zapata e Simeone. Nel 2023 invece si è già vista un'inversione di tendenza con l'età media della rosa granata che era pari a 26,13 anni mentre nel 2024 il dato era di 26,2 quindi pressoché immutato e anche quest'anno si è confermato il medesimo valore. Questa evoluzione dell'età media della rosa del Torino fa capire come "l'invecchiamento" che c'è stato sia partito già negli anni scorsi e che sia stato confermato nelle ultimissime sessioni di mercato.