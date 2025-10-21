Toro-Napoli fa la storia: è nella top 10 dell’Olimpico Grande Torino per…

Un'affluenza che entra in una particolare classifica della storia recente del club granata

Davide Bonsignore Redattore 21 ottobre - 20:23

Una partita che è destinata ad entrare negli annali. In realtà, non per il risultato. Anche se la vittoria di misura del Torino di Baroni sul Napoli di Conte ha fatto scatenare i tifosi granata, ancora oggi reduci dai postumi delle esultanze di sabato sera, è un altro il dato che la sfida tra granata e partenopei ha fatto registrare e che si va ad inserire in una speciale classifica. Stiamo parlando della classifica delle partite con più affluenza nella storia dello stadio Olimpico Grande Torino. Con la ricostruzione dell'impianto e la conseguente destinazione dello stesso alle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici invernali del 2006, per il Torino si rese accessibile la possibilità di utilizzare l'allora Comunale come stadio per disputare le proprie gare. Il fallimento della società fece saltare gli accordi, ma con durate e costi differenti, a partire dal 10 settembre 2006 - data in cui si giocò Torino-Parma - quello che oggi prende il nome di stadio Olimpico Grande Torino divenne la sede ufficiale per gli incontri casalinghi della formazione granata. Con un rapido confronto - grazie ai dati raccolti da StadiaPostcards e Transfermarkt - è stato possibile notare come Torino-Napoli abbia fatto registrare un dato legato all'affluenza e al numero di spettatori estremamente elevato, entrando così nella top 10 della storia granata dell'impianto. Ecco la classifica.

Stadio Olimpico Grande Torino: la top 10 delle partite con più spettatori Si nota subito un elemento ricorrente: la metà delle partite che figurano in questa speciale classifica sono derby, Torino-Juventus. Le milanesi si piazzano in pari misura, con due partite per l'Inter e due per il Milan, mentre a spezzare i record a Torino delle tre big storiche arriva proprio il Napoli. La gara di sabato 18 ottobre 2025 è stata seguita allo stadio Olimpico Grande Torino da ben 26.802 spettatori. Un dato eccezionale, se si considera che la soglia dei 26.000 spettatori è stata superata (negli ultimi vent'anni) soltanto in sedici occasioni dalla squadra granata. Torino-Napoli va così a posizionarsi al quarto posto di questa speciale classifica, lasciando sul podio i derby casalinghi delle stagioni 2023/2024 e 2024/2025 - uniche sfide a superare quota 27.000 (con la prima addirittura verso i 28.000) - e la gara casalinga contro il Milan della scorsa stagione, che supera la settima giornata di questa Serie A soltanto di 66 spettatori. Dietro, tutte le altre gare, con la decima (un altro derby) a quota 26.436 spettatori, quasi 400 in meno rispetto a Torino-Napoli. Si possono fare alcuni ragionamenti dietro a questi dati...

Affluenza sopra i 26.000: le cause dei singoli casi — Il primo ragionamento è che tutte queste dieci sfide (e le altre 6 a superare quota 26.000 non presentano squadre diverse) sono big match. Partite contro Juventus, Inter, Milan e ora Napoli: la creme della creme del nostro campionato nella storia ma soprattutto nei tempi recenti, almeno per quanto riguarda il Napoli. Un altro ragionamento è la vicinanza territoriale: le gare contro la Juventus, che con il Torino condivide la città, danno la possibilità anche ai tifosi ospiti di accedere allo stadio. Anche le partite casalinghe contro Milan e Inter sono considerate, per i tifosi rossoneri e nerazzurri, trasferte abbastanza vicine: Torino e Milano distano circa un'ora e mezza in macchina. A distinguersi da questa comoda vicinanza è Napoli, che da Torino dista quasi 1000 km. Certo, va considerato che nel capoluogo piemontese nel corso del tempo hanno preso residenza tante persone di origine partenopea, ma è comunque un dato relativo, rispetto a quelli che abbiamo analizzato prima (la comodità dei tifosi della Juventus e delle milanesi). In ogni caso, sul dato rilevato nella sfida di sabato, incide tanto la presenza dei tifosi ospiti: i fan del club azzurro si sono presentati in gran numero allo stadio Olimpico Grande Torino e hanno contribuito a realizzare l'importante cifra di 26.802 spettatori. A prescindere da questo, il trend dell'affluenza nelle partite casalinghe del Torino è in crescita, e questo non può che giovare a tutti gli elementi della società e della squadra granata.