Toro, pronto il ritorno di Lazaro dal 1′ con l’Inter: a Vanoli serve il suo gioco

Una delle note più liete del Torino in questa stagione, che è ormai pronta già da diverse settimane ad essere archiviata, è la crescita di Valentino Lazaro . L'esterno austriaco ha vissuto una parabola crescente nel corso di quest'ultimo campionato e per lui si contano infatti già 7 assist. Nelle ultime settimane è dovuto restare fermo ai box prima per un problema fisico e poi per una squalifica ma domenica alle 18 contro l'Inter è pronto a tornare in campo dal primo minuto contro la sua vecchia squadra.

Uno dei più felici del ritorno in gruppo di Valentino Lazaro è senza dubbio il suo allenatore, Paolo Vanoli . Il tecnico granata è un grande estimatore delle qualità del numero 20 granata e quando è a disposizione, decide infatti spesso di puntarci con continuità. Ed ecco quindi che domenica allo stadio Olimpico Grande Torino i tifosi granata dovrebbero rivedere in campo sin dal primo minuto l'esterno austriaco (che è pronto a sfoderare un nuovo look come mostrato in anticipo dal Toro sui social) che vuole riprendere dove si era interrotto e ripartire con il piede sull'acceleratore per concludere al meglio il suo campionato e confermare sempre di più la sua titolarità a mister Vanoli in vista anche della prossima annata con il mercato estivo che è ormai alle porte.

Le qualità di Lazaro non ci sono in nessun'altro giocatore della rosa granata

Con i suoi 7 assist fin qui messi a referto, Lazaro è stato un punto di forza del Toro nel corso di quest'ultimo campionato. La sua assenza pesa molto nello scacchiere tattico di Vanoli perché non c'è nessun'altro giocatore della rosa che possa sostituirlo incaricandosi al 100% dei suoi compiti e di offrire il medesimo rendimento. L'ex Inter e Benfica è infatti abile nell'abbinare una buona fase difensiva ad una offensiva e l'allenatore granata lo sa bene, motivo per il quale lo avrebbe voluto mandare in campo al più presto come successo a Napoli. Nell'ultima trasferta al Maradona, Lazaro è tornato in campo dopo l'infortunio ma essendo diffidato è incappato in una squalifica, dopo essere stato ammonito. Al di là della mezz'ora contro il Napoli lo scorso 27 aprile, l'esterno classe 1996 non scende in campo dal primo minuto dal 31 marzo nella partita pareggiata 1-1 in trasferta con la Lazio. Si tratta di uno stop lungo più di un mese, un periodo nel quale il Torino ha raccolto poche soddisfazioni e Vanoli per gli ultimi tre match dell'anno non vuole più cambiare affidandosi a soluzioni poco naturali come Gineitis o Vlasic in quella posizione di campo della fascia destra d'attacco.