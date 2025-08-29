Toro, quale clima aspettarsi con la Fiorentina? Si riparte dai fischi di San Siro

Domenica si gioca la prima partita del campionato in casa e arriva dopo un debutto atroce con sconfitta per 5-0 con l'Inter

Federico De Milano Caporedattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 06:22)

Quale clima ci sarà attorno al Toro per la prima partita di campionato in questa stagione? Lo si scoprirà domenica alle 18:30 quando inizierà la partita contro la Fiorentina valida per la seconda giornata di Serie A che sarà anche la prima dei granata di fronte al proprio pubblico in questo nuovo campionato. Il clima che si respirerà allo stadio Olimpico Grande Torino quel giorno, è diventato un tema dopo la pesantissima sconfitta in cui è incappata la squadra di Marco Baroni nel debutto a San Siro contro l'Inter.

Il Toro esordisce di fronte al proprio pubblico: si riparte dalla contestazione di San Siro — Ad eccezione dell'inaugurale partita di Coppa Italia contro il Modena, quella di domenica sarà la prima partita che il Torino giocherà in casa in questa stagione e ci sarà quindi ovviamente modo di misurare il clima che regna attorno alla squadra in seguito alla figuraccia di San Siro e in mezzo alle ultime voci di mercato. Proprio dallo stadio Meazza arrivano i fischi e le contestazione che gli otre 2000 tifosi granata hanno indirizzato alla società, a Baroni e alla squadra durante e dopo il 5-0 contro l'Inter. Per il Torino si ripartirà quindi da lì, dalle critiche dei sostenitori che sono stati traditi con quella pessima figura contro i nerazzurri e ora sarà interessante capire se ci saranno delle iniziative di qualche tipo da parte della tifoseria per esprimere il proprio dissenso, come capitato già in alcune circostanze lungo la scorsa stagione.

I giocatori devono dare un segnale, intanto lo stadio non è ancora pieno — A dover cambiare rotta fin da subito sono ovviamente in primis i giocatori che contro la Fiorentina dovranno dimostrare ben altro spirito e atteggiamento per riuscire a rialzarsi subito dopo la batosta di lunedì scorso. La speranza di Baroni e naturalmente di tutti i tifosi è che contro i viola possa vedersi una bella prestazione in moda da far tornare il sereno sul mondo granata ma se le cose dovessero mettersi male nei 90 minuti in termini di risultato, ecco che potrebbe tornare a farsi sentire ancora di più la contestazione che era iniziata a San Siro per opera dei 200 sostenitori accorsi al debutto milanese. Ad oggi inoltre lo stadio Olimpico Grande Torino non ha ancora raggiunto il "tutto esaurito" e sono disponibili ancora alcune centinaia di biglietti in tutti i settori dell'impianto, dalla Tribuna alla Curva Maratona passando pure per Primavera e Distinti.