Toro: rimpianti, speranze e plusvalenze. Ecco la top11 dei prodotti del vivaio

Il Settore giovanile del Torino storicamente ha saputo coltivare e sfornare talenti, per poi lanciarli nel mondo dei grandi. C'è chi ha continuato a vestire i colori granata una volta professionista e chi invece ha preso il largo e proseguito altrove la propria carriera. Lasciando da parte il passato e guardando il presente, quali sono i pupilli granata in Serie A? Ha provato a darvi una risposta Transfermarkt, identificando la top 11 dei giocatori nella massima serie passati dal vivaio del Torino, selezionati sulla base del valore di mercato a loro attribuito. Scopriamo l'undici di riferimento.