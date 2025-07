Toro, Sanabria come Dia? E anche Vlasic si sdoppia in allenamento

Il paraguayano lavora solo da trequartista alle spalle della prima punta

Alberto Giulini Vicedirettore 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 12:32)

Il diluvio che ha colpito Prato allo Stelvio non ha fermato il Toro. Dopo un lavoro in palestra, Marco Baroni ha diretto una seduta tecnico-tattica che ha regalato alcuni spunti importanti, soprattutto per quanto riguarda i movimenti offensivi. E saltano all'occhio le novità di Antonio Sanabria e Nikola Vlasic, entrambi provati in due ruoli che in parte rappresentano una novità.

Sanabria come Dia? — Antonio Sanabria sta lavorando da trequartista centrale, facendo quel lavoro che Baroni aveva affidato a Dia alla Lazio. Con Zapata ancora ai box (salvo qualche esercizio con la squadra), al momento la prima punta su cui sta lavorando il tecnico è Adams. Il primo ricambio, già provato in amichevole, è stato Gabellini. Una bocciatura per Sanabria? No, Baroni lo sta semplicemente impiegando da trequartista, più libero di muoversi alle spalle di una prima punta. Un ruolo che ha ricoperto in amichevole e che sta portando avanti in tutti gli allenamenti, in attesa di capire se il Toro deciderà di cederlo.

Vlasic si sdoppia: anche esterno — L'altra novità riguarda Nikola Vlasic, numero dieci e capitano in attesa di Zapata. Il croato è stato provato a più riprese come trequartista titolare. "Baroni mi chiede di cercare molto palla, muovermi molto e dribblare se trovo lo spazio", ha spiegato nei giorni scorsi. La novità del lunedì mattina riguarda invece le prove da esterno alto a destra. In quella zona di campo Baroni è ancora in attesa di due rinforzi, ma la scelta di testare Vlasic va oltre il mercato. Una prova tecnica per studiare più soluzioni, a prescindere dagli acquisti che dovranno arrivare in quel ruolo.