Toro, Vlasic è in formissima: sta vivendo la miglior stagione della sua vita?

Il trequartista croato sta trascinando i piemontesi ed è uno dei leader tecnici e morali della squadra di Paolo Vanoli

Giacomo Stanchi Redattore 16 febbraio - 16:06

Ci sono alcuni dati che fanno riflettere sull'andamento delle prestazioni di Nikola Vlasic. Il croato a Bologna è andato di nuovo in gol e la sua qualità continua a determinare le prestazioni dei granata. Se n'è accorto anche il tecnico Paolo Vanoli, che in Emilia gli ha dato la fascia da titolare, al posto che a Linetty (da ben più tempo tesserato del Torino). Vlasic è probabilmente il calciatore con maggiore qualità tecnica all'interno della rosa granata e le ultime gare stanno dimostrando che il Toro non può fare a meno della sua presenza.

Vlasic, i numeri sono già migliori dell'anno scorso — Nikola Vlasic ha superato in 19 presenze finora in questo campionato (tre gol, tre assist) le partecipazioni attive registrate in 33 gare giocate lo scorso torneo (tre reti, due assist). Ma non solo: ha già fatto tre gol in questa Serie A e solo in un'occasione ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei (cinque nel 2022/23, alla prima stagione con in Italia, ma in 34 partite). Vlasic sta riuscendo a combinare alla qualità ben nota anche una continuità, che spesso era mancata nelle scorse stagioni, anche per numerosi problemi fisici. Inoltre, si è aggiunta la caratteristica della leadership: Vlasic segna e segna gol importanti. Dal gol nel derby a quello di ieri, le sue marcature hanno spesso significato il richiamo ad una riscossa collettiva.

Vlasic, i numeri lo mettono tra i top — Tra i centrocampisti stranieri, considerando le ultime tre stagioni (dal 2022/23), solo Hakan Calhanoglu (tre su tre) ha superato più volte quota cinque partecipazioni al gol in una singola stagione di A rispetto a Nikola Vlasic (2022/23 e 2024/25); tre marcature e tre passaggi vincenti nel campionato in corso. La concorrenza in un campionato italiano, con sempre meno italiani, è forte, ma il croato sta testimoniando di esser un calciatore che, almeno nel Belpaese, può fare eccome la differenza. Adesso, c'è da finire il campionato in crescendo in vista di una nuova stagione in cui Paolo Vanoli potrebbe renderlo sempre più centrale nel progetto granata,