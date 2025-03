Toro, Walukiewicz si prende la titolarità. Ma dal mercato servirà un terzino destro

Il difensore polacco è in crescita, ma in estate andranno fatte delle valutazioni. Pedersen non ha convinto: serve un terzino di qualità

Giacomo Stanchi Redattore 5 marzo 2025 (modifica il 5 marzo 2025 | 20:01)

Walukiewicz è in crescita. Il polacco, adattato a terzino, sta diventando il titolare, viste anche le amnesie nel ruolo di Pedersen. L'ex Cagliari può dare solidità, quantità ed esperienza. Si sta rivelando, seppur con qualche difficoltà tecnica, un giocatore importante su cui Paolo Vanoli può fare affidamento. A Monza è arrivata la centesima presenza in Serie A: in un reparto in cui, gli altri interpreti sono arrivati in Italia per la prima volta quest'anno, un calciatore del genere può sicuramente essere di aiuto.

Torino, Walukiewicz è in crescita: sta facendo bene — A Monza la prestazione di Walukiewicz è sufficiente. Si rende protagonista di una buona fase difensiva, ma soprattutto si fa vedere in attacco: 4 passaggi lunghi su 6 completati e 3 cross su 3. La vera macchia della gara del polacco è l'errore clamoroso nel primo tempo: fa un ottimo movimento a buttarsi dentro, ma mastica malamente il pallone davanti alla porta. L'ex Empoli è innegabilmente in crescita ed è riuscito a sfruttare le prestazioni incolori di Pedersen, prendendosi la titolarità. Infine, se sull'altra fascia c'è Borna Sosa, un giocatore di qualità offensiva più che difensiva, la presenza di Walukiewicz permette di mantenere un equilibrio maggiore.

Torino, Walukiewicz è un giocatore su cui poter fare affidamento — Arrivato per andare a rinforzare il reparto centrale della difesa granata, sia per necessità che per virtù, Walukiewicz si è reinventato terzino destro in questo nuovo Torino disegnato da Paolo Vanoli. Nella sua carriera il polacco ha sempre solo giocato nella porzione centrale a difesa della porta, ma con l'addio di Vojvoda e l'impiego di Lazaro in posizione più avanzata, è rimasto un posto vacante nel ruolo di terzino destro nel 4-2-3-1 granata: un ballottaggio, quello tra Walukiewicz e Pedersen, che non vede un favorito rispetto all'altro già in partenza. Tuttavia, con la presenza di Walukiewicz, il Toro è stato più solido. Il terzino destro sarà il ruolo necessario da puntellare quest'estate, ma nel frattempo l'esperienza del polacco potrà essere utile ai piemontesi.