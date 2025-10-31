Tre vittorie di fila in casa, non succede da Juric: sono passati quasi due anni…

Una statistica che risale al dicembre 2023 e che ora potrebbe trovare una realizzazione più recente

Davide Bonsignore Redattore 31 ottobre - 06:30

"Da un grande potere derivano grandi responsabilità", si dice. Il Torino di Baroni nelle ultime quattro partite ha raccolto otto punti, cinque dei quali contro Lazio, Napoli e Bologna, di fatto mostrando un grande potere: saper fare risultato. Il risultato del potere è la gioia dei tifosi, ma questo porta confronti e aspettative: il paragone Vanoli-Baroni è senz'altro un punto, ma anche un confronto di risultati è sempre interessante da portare alla luce. In questo caso si vuole trovare l'ultima volta in cui la formazione granata è riuscita ad aggiudicarsi tre sfide casalinghe consecutive: la distanza temporale non è tanta, ma sufficiente a giustificare una certa aspettativa da parte dei tifosi e una certa tensione da parte del tecnico granata...

Tre vittorie in casa di fila: l'ultima volta esultava Juric — Torniamo indietro al momento in cui capitano del Torino era Rodriguez, al suo fianco si presentava un granatissimo Buongiorno, sulla destra correva un treno e in panchina scalpitava un talento incredibile ma dalla testa un po' troppo calda. Siamo nella stagione 2023/2024, sulla panchina del Torino c'è Ivan Juric e in attacco guidano Zapata e Sanabria. Il 6 novembre 2023 il Torino vince 2-1 contro il Sassuolo grazie alle reti del paraguayano e di Vlasic. Dopo due partite di fila in trasferta il Toro ritorna tra le mura dell'Olimpico Grande Torino e il 4 dicembre (un giorno dopo aver festeggiato i 117 anni di storia) surclassa l'Atalanta 3-0, con il gol di Sanabria e la doppietta dell'ex Duvan Zapata. La terza vittoria di fila arriva il 16 dicembre: l'Empoli è sconfitto di misura grazie alla marcatura ancora una volta del numero 91 granata. Tre vittorie casalinghe di fila e il Toro festeggia, come vorrebbe festeggiare alla decima giornata di questa Serie A: sul campo dell'Olimpico Grande Torino domenica 2 novembre si presenterà un Pisa dai risultati tutt'altro che positivi...

Torino, tre vittorie di fila che mancano da quasi due anni... — Parlare positivamente del futuro non piace mai ai tifosi, già di per sé scaramantici. Figurarsi a quelli del Toro... Però siamo qui ad analizzare dati oggettivi, che portano vento di buona speranza. Il Torino si trova in un ottimo momento di forma: dopo un inizio di stagione tutt'altro che semplice, nelle ultime quattro gare ha raccolto otto punti, con anche i difficili incontri con Lazio, Napoli e Bologna. In tre giornate, il Toro ha preso soltanto una rete. Il momento è buono, il trend anche. Il prossimo avversario? Il Pisa di Alberto Gilardino, che in nove partite è riuscita ad arrivare al diciassettesimo posto (con il Verona) a quota cinque punti, uno dei quali con un pareggio, proprio ieri sera, contro la Lazio. Parliamo di una formazione tutt'altro che irresistibile, con solo 5 gol fatti e 12 subiti. Inoltre il Torino in questo momento ha fame: i risultati portano felicità, che porta altra voglia di vincere. Dopo il Pisa, poi, c'è il derby: Baroni ha più volte ribadito l'importanza di arrivare alla sfida contro la Juventus in un ottimo stato di forma. Insomma, non per passare per gufi, ma il momento è più che mai propizio per raggiungere le tre vittorie casalinghe consecutive che mancano ormai da quasi due anni. Per concludere con un'altra citazione: "Se non ora, quando?".