"Da un grande potere derivano grandi responsabilità", si dice. Il Torino di Baroni nelle ultime quattro partite ha raccolto otto punti, cinque dei quali contro Lazio, Napoli e Bologna, di fatto mostrando un grande potere: saper fare risultato. Il risultato del potere è la gioia dei tifosi, ma questo porta confronti e aspettative: il paragone Vanoli-Baroni è senz'altro un punto, ma anche un confronto di risultati è sempre interessante da portare alla luce. In questo caso si vuole trovare l'ultima volta in cui la formazione granata è riuscita ad aggiudicarsi tre sfide casalinghe consecutive: la distanza temporale non è tanta, ma sufficiente a giustificare una certa aspettativa da parte dei tifosi e una certa tensione da parte del tecnico granata...
Il Tema
Tre vittorie di fila in casa, non succede da Juric: sono passati quasi due anni…
Tre vittorie in casa di fila: l'ultima volta esultava Juric—
Torniamo indietro al momento in cui capitano del Torino era Rodriguez, al suo fianco si presentava un granatissimo Buongiorno, sulla destra correva un treno e in panchina scalpitava un talento incredibile ma dalla testa un po' troppo calda. Siamo nella stagione 2023/2024, sulla panchina del Torino c'è Ivan Juric e in attacco guidano Zapata e Sanabria. Il 6 novembre 2023 il Torino vince 2-1 contro il Sassuolo grazie alle reti del paraguayano e di Vlasic. Dopo due partite di fila in trasferta il Toro ritorna tra le mura dell'Olimpico Grande Torino e il 4 dicembre (un giorno dopo aver festeggiato i 117 anni di storia) surclassa l'Atalanta 3-0, con il gol di Sanabria e la doppietta dell'ex Duvan Zapata. La terza vittoria di fila arriva il 16 dicembre: l'Empoli è sconfitto di misura grazie alla marcatura ancora una volta del numero 91 granata. Tre vittorie casalinghe di fila e il Toro festeggia, come vorrebbe festeggiare alla decima giornata di questa Serie A: sul campo dell'Olimpico Grande Torino domenica 2 novembre si presenterà un Pisa dai risultati tutt'altro che positivi...
Torino, tre vittorie di fila che mancano da quasi due anni...—
Parlare positivamente del futuro non piace mai ai tifosi, già di per sé scaramantici. Figurarsi a quelli del Toro... Però siamo qui ad analizzare dati oggettivi, che portano vento di buona speranza. Il Torino si trova in un ottimo momento di forma: dopo un inizio di stagione tutt'altro che semplice, nelle ultime quattro gare ha raccolto otto punti, con anche i difficili incontri con Lazio, Napoli e Bologna. In tre giornate, il Toro ha preso soltanto una rete. Il momento è buono, il trend anche. Il prossimo avversario? Il Pisa di Alberto Gilardino, che in nove partite è riuscita ad arrivare al diciassettesimo posto (con il Verona) a quota cinque punti, uno dei quali con un pareggio, proprio ieri sera, contro la Lazio. Parliamo di una formazione tutt'altro che irresistibile, con solo 5 gol fatti e 12 subiti. Inoltre il Torino in questo momento ha fame: i risultati portano felicità, che porta altra voglia di vincere. Dopo il Pisa, poi, c'è il derby: Baroni ha più volte ribadito l'importanza di arrivare alla sfida contro la Juventus in un ottimo stato di forma. Insomma, non per passare per gufi, ma il momento è più che mai propizio per raggiungere le tre vittorie casalinghe consecutive che mancano ormai da quasi due anni. Per concludere con un'altra citazione: "Se non ora, quando?".
