Vanoli e la nuova frontiera del 4-2-4: “Mi piace osare se ci sono i presupposti”

Paolo Vanoli ha dimostrato una volta di più il suo valore nella serata di ieri, lunedì 31 marzo. L’ha fatto in un palcoscenico di prestigio (stadio “Olimpico” di Roma) contro un avversario da quotazione europea (la Lazio di Marco Baroni ). Il suo Torino è riuscito a strappare un punto in rimonta, ha allungato la striscia positiva a cinque e ha anche allungato la striscia di partite consecutive in gol a undici. Non è stata una partita semplice per i granata, proprio per questo il lavoro di lettura della gara da parte di Vanoli è stato ancor più importante rispetto ad altre giornate. L’ex allenatore del Venezia ci ha messo molto del suo per invertire la rotta all’interno della partita confermandosi tecnico capace di cambiare in corso d’opera le cose. Come spesso gli è capitato negli ultimi mesi, ha modificato il modulo in corso d’opera. È partito con l’ormai collaudato 4-2-3-1, è passato al 4-2-4 per pareggiare e infine è ritornato al 4-2-3-1 sull’1 a 1. E tutte le mosse apportate dalla panchina hanno contribuito a riprendere la Lazio.

L’analisi della gara: le mosse spartiacque di Vanoli al 70’

Il primo tempo non è stato dei migliori da parte dei granata, soprattutto in fatto di produzione offensiva. È mancata la qualità, non la solidità. In quanto a organizzazione in fase di non possesso nulla da eccepire, la Lazio non è riuscita a essere particolarmente produttiva e il Torino ha sempre dato l’impressione di gestire al meglio la situazione. Però, dalla cintola in su qualche problema si è verificato ed è attribuibile alla giornata non particolarmente esaltante sia di Vlasic sia di Elmas. La partita è stata resa ancor più difficile dal gol a inizio ripresa di Marusic. La reazione granata non è stata immediata e a questo punto si inseriscono i maggiori meriti di Vanoli nella serata capitolina. Ha preso in mano la situazione e al 70’ ha deciso di dare una sterzata alla squadra. Dentro Gineitis per Casadei in mezzo al campo, Karamoh per Walukiewicz e Sanabria per Vlasic, passaggio al più offensivo 4-2-4 con Karamoh ed Elmas esterni e Sanabria al fianco di Adams. La mini-rivoluzione di uomini e tattica di Vanoli ha sortito effetti nell’immediato. Dall’asse Biraghi-Karamoh è nato il pallone buono per Gineitis. In altre parole, l’apporto della panchina è stato oltremodo decisivo per il raggiungimento del pareggio. Una volta ottenuto, è tornato più prudentemente al 4-2-3-1 inserendo Ilic per Adams e lasciando Sanabria unico riferimento in avanti.