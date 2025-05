Vanoli esprime certezza sul futuro: “Resto a Torino, l’ha detto il presidente”

Pochi dubbi per Paolo Vanoli riguardo al futuro. Alla vigilia dell'ultima di campionato, è già arrivato il momento di tirare le somme e gettare uno sguardo sul futuro. Se il calciomercato, con i movimenti in entrata e in uscita dei giocatori, è in pole position, anche la situazione del tecnico è un aspetto da valutare. Paolo Vanoli, tuttavia, non ha esitazioni e alla domanda se sarà lui il tecnico granata per la prossima stagione risponde sicuro: "Ho un contratto, lo ha detto anche il presidente".

Torino, Vanoli sul futuro: "Vogliamo costruire qualcosa"

Sulla prossima stagione c'è certezza, ma anche sul futuro meno prossimo. Vanoli ha la possibilità di rimanere in granata per ancor più tempo, ma non vuole porre l'attenzione su questo aspetto. L'obiettivo, sottolinea il tecnico, è quello di far crescere la squadra. Il suo primo anno in granata, infatti, non è stato semplice. Non è banale arrivare nel massimo campionato ed essere costretti a cambiare metodo di gioco così radicalmente. Come non è banale gestire una serie di infortuni importanti come quella avuta dai granata. L'obiettivo adesso è quello di crescere ulteriormente, costruendo un progetto che sia duraturo nel tempo ma soprattutto efficace, come ha evidenziato l'ex allenatore del Venezia: "La società ha l'opzione per un altro anno, l'intenzione è sicuramente quella di costruire qualche cosa. Poi, come disse Mourinho una volta, non ci sono mai certezze al 100%. Comunque io non guardo al mio contratto, ma alla crescita della squadra. Sicuramente a fine anno guarderemo a tutto quello che è stato fatto e capiremo cosa si poteva fare meglio".