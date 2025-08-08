Vanoli out, Baroni in: Cairo racconta il casting allenatori tra cinque scelte

Anche Vanoli, però, è stato valutato. Per la seconda volta di fila, quest'estate granata è stata caratterizzata dal cambio di allenatore: se nella scorsa stagione ad allenare il Torino c'era Vanoli, oggi c'è Baroni. Dal Trofeo Mamma e Papà Cairo, il presidente del Torino ha avuto modo di raccontare le varie fasi che hanno portato alla scelta dell'ex tecnico della Lazio come nuova guida per la prossima stagione. Non sono certo mancati i riferimenti a Vanoli. Già nella scorsa stagione le varie voci si erano portate avanti per diverso tempo, con alcune notizie che vedevano idee diverse tra presidente e direttore tecnico. In questo caso, sembra che un accordo tra Cairo e Vagnati sia stato raggiunto più in fretta. Ecco come...

Baroni mette d'accordo Cairo e Vagnati

"Baroni lo abbiamo scelto insieme a Vagnati" ha sentenziato Urbano Cairo prima dell'inizio della sfida tra Torino e Milan Primavera. Un'opzione che ha messo d'accordo presidente e direttore tecnico, per quanto non certamente l'unica a disposizione: "Ne abbiamo visti 5 in totale. Vedendo lui, pur avendo magari altre idee, ci è piaciuto molto e da lì l'abbiamo scelto". Tante idee che si sono appacificate nella figura di Marco Baroni. Nel corso della scelta, compiuta con un roster di 5 scelte a disposizione, è figurato - come affermato dal presidente del Torino - anche il nome di Paolo Vanoli. L'allora tecnico granata è partito non in vantaggio, va detto, con le immaginabili frizioni avute extra-campo e i risultati non soddisfacenti ottenuti nell'ultima fase di stagione. Da lì, poi, il conoscimento di Baroni e la scelta dell'esonero dell'allenatore di Varese, al momento ancora a libro paga del Torino. Così ha spiegato Cairo: "Quando facevamo il casting allenatore dove c'era dentro anche Vanoli perché io l'ho visto per capire se si poteva andare avanti insieme. Poi abbiamo fissato l'appuntamento con Baroni che si era liberato dalla Lazio e mi è piaciuto molto".