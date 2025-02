Vanoli sfida Italiano per il riscatto: sono due tecnici che hanno dovuto adattarsi

Sfidare il Bologna di questi tempi non è un impegno per nulla semplice perché la squadra di Vincenzo Italiano si sta confermando anche in questa stagione un'avversaria di alto livello e vanno infatti grandi complimenti al tecnico ex Fiorentina che ha saputo far ottenere grandi risultati ad una squadra che in estate ha perso Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, raccogliendo l'eredità in panchina di Thiago Motta. Dal canto suo Paolo Vanoli vorrà cercare una prestazione importante con il suo Torino che è reduce da un buon momento di forma e che ha in questo match del Dall'Ara una sorta di prova del 9.

Il Torino è in una striscia aperta di risultati utili consecutivi che va avanti da sette partite (nelle quali i granata hanno ottenuto un solo successo a fronte di sei pareggi) e l'ultima partita in campionato l'ha persa proprio contro il Bologna. La gara dell'andata ha visto trionfare la squadra di Italiano con uno 0-2 inflitto a Vanoli: quello è anche l'unico precedente che c'è tra questi due tecnici nelle rispettive carriere. Per l'allenatore del Toro la partita di oggi - venerdì 14 febbraio - al Dall'Ara sarà quindi una grande occasione sia per riscattarsi contro il collega del Bologna che lo ha battuto meno di due mesi fa e anche per testare realmente il livello dei suoi giocatori reduci da un periodo positivo e senza sconfitte proprio dal precedente scontro con i felsinei.

In campo due allenatori che hanno dovuto adattarsi a dei contesti profondamente cambiati

Per Vanoli e Italiano questa stagione di Serie A non è stata per nulla semplice. Il tecnico granata, dopo un avvio di campionato da sogno, ha dovuto fare i conti con una serie di sfortune come l'infortunio di Zapata che hanno limitato notevolmente i risultati del Toro. La classifica negli ultimi mesi del 2024 è stata molto brutta per i granata che sono crollati dai primi posti fino a pochi punti sopra la zona retrocessione. Ora Vanoli sembra aver ritrovato la quadra grazie anche al cambio di modulo e ad un morale leggermente positivo ritrovato nelle scorse settimane. Per Italiano invece questa stagione è stata caratterizzata da un inizio terribile sia in Serie A che in Champions League con il suo Bologna che si trovava per la prima volta ad affrontare il doppio impegno. Ha saputo però con un duro lavoro far rialzare la sua squadra e le ha fatto imparare i suoi principi di gioco. Se per la coppa europea è stato troppo tardi per tentare un recupero, in campionato invece i rossoblù sono tornati a competere per la lotta europea. Stasera si sfidano quindi due allenatori che in stagione hanno dovuto lavorare e sudare molto, adattandosi a delle situazioni non semplici dopo i loro insediamenti estivi al termine delle esperienze di Juric a Torino e di Motta a Bologna.