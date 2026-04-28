Il match tra granata e bianconeri in programma sabato è fondamentale per concludere bene la stagione e onorare Superga

Andrea Novello
Torino FC v FC Internazionale - Serie A

Tutti i meriti di D'Aversa contro l'Inter (VIDEO)

A quattro giornate dal termine del campionato di Serie A, Udinese e Torino si preparano ad affrontarsi sabato 2 maggio alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium con la serenità di chi ha già centrato l’obiettivo stagionale. I friulani, a quota 44 punti, e i granata, fermi a 41, hanno infatti conquistato la salvezza con anticipo e possono guardare a questo finale di stagione senza particolari pressioni di classifica. Resta però la voglia, per entrambe, di chiudere nel miglior modo possibile, trovando motivazioni e continuità di rendimento. Ci attende dunque un Udinese-Torino aperto e senza troppi calcoli, in cui le due squadre proveranno a esprimersi con maggiore libertà, alla ricerca di una vittoria utile soprattutto per il morale e per dare valore al finale di campionato.

Torino FC v Udinese Calcio - Serie A

Toro imbattuto da quattro gare, ora serve trovare stimoli

Non sarà una settimana come le altre quella che seguirà il prossimo match dei granata. Lunedì 4 maggio sarà infatti il giorno della commemorazione nella Basilica di Superga, nel ricordo del Grande Torino e della tragedia che segnò profondamente la storia dei granata e del calcio italiano. Dopo il 2-2 in rimonta contro l’Inter, lo stesso tecnico granata Roberto D'Aversa ha dichiarato di voler arrivare al meglio a quella giornata: "Ci siamo prefissati di arrivare al massimo a quell’evento". Raggiunta la salvezza matematica, il Toro potrà trovare proprio in questa ricorrenza lo stimolo per proseguire il suo buon momento, che lo vede reduce da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare. Contro l'Udinese, indipendentemente dalle scelte di D’Aversa, che potrebbe optare anche per qualche esperimento tattico, serviranno massima concentrazione e piena consapevolezza dei propri mezzi, anche per superare i 44 punti ottenuti l'anno scorso, uno degli altri mini-obiettivi che accompagneranno i granata in questo finale di stagione.

Come arriva l'Udinese: la miglior stagione dal 2012/2013

Di fronte a sé, il Torino troverà l’Udinese guidata da Kosta Runjaic. I friulani hanno mantenuto un rendimento costante per tutta la stagione e la loro salvezza non è mai stata realmente in discussione, a differenza dei granata, che fino a poche giornate fa navigavano a ridosso della zona retrocessione. L’Udinese si presenta a questa sfida senza particolari pressioni di classifica: attualmente undicesima, può puntare a chiudere nella parte sinistra della graduatoria, entrando tra le prime dieci. Allo stesso tempo, la squadra di Runjaic ha anche un piccolo traguardo statistico nel mirino: migliorare il rendimento delle ultime stagioni. L’obiettivo è superare quanto fatto nel campionato 2021/2022, chiuso al dodicesimo posto con 47 punti, che rappresenta finora il miglior risultato recente dei bianconeri. Risultato che ad oggi è anche il migliore dalla storica cavalcata del 2012/2013, quando l’Udinese, sotto la guida di Francesco Guidolin, chiuse addirittura al quinto posto con 66 punti. Oggi i friulani sono a quota 44: basterebbero quattro punti nelle ultime gare per migliorare il proprio score recente. Un bottino che potrebbe iniziare ad arrivare già dalla sfida di sabato contro il Toro.

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