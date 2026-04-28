Il match tra granata e bianconeri in programma sabato è fondamentale per concludere bene la stagione e onorare Superga
Tutti i meriti di D'Aversa contro l'Inter (VIDEO)
A quattro giornate dal termine del campionato di Serie A, Udinese e Torino si preparano ad affrontarsi sabato 2 maggio alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium con la serenità di chi ha già centrato l’obiettivo stagionale. I friulani, a quota 44 punti, e i granata, fermi a 41, hanno infatti conquistato la salvezza con anticipo e possono guardare a questo finale di stagione senza particolari pressioni di classifica. Resta però la voglia, per entrambe, di chiudere nel miglior modo possibile, trovando motivazioni e continuità di rendimento. Ci attende dunque un Udinese-Torino aperto e senza troppi calcoli, in cui le due squadre proveranno a esprimersi con maggiore libertà, alla ricerca di una vittoria utile soprattutto per il morale e per dare valore al finale di campionato.
Toro imbattuto da quattro gare, ora serve trovare stimoli
Non sarà una settimana come le altre quella che seguirà il prossimo match dei granata. Lunedì 4 maggio sarà infatti il giorno della commemorazione nella Basilica di Superga, nel ricordo del Grande Torino e della tragedia che segnò profondamente la storia dei granata e del calcio italiano. Dopo il 2-2 in rimonta contro l’Inter, lo stesso tecnico granata Roberto D'Aversa ha dichiarato di voler arrivare al meglio a quella giornata: "Ci siamo prefissati di arrivare al massimo a quell’evento". Raggiunta la salvezza matematica, il Toro potrà trovare proprio in questa ricorrenza lo stimolo per proseguire il suo buon momento, che lo vede reduce da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare. Contro l'Udinese, indipendentemente dalle scelte di D’Aversa, che potrebbe optare anche per qualche esperimento tattico, serviranno massima concentrazione e piena consapevolezza dei propri mezzi, anche per superare i 44 punti ottenuti l'anno scorso, uno degli altri mini-obiettivi che accompagneranno i granata in questo finale di stagione.
Come arriva l'Udinese: la miglior stagione dal 2012/2013
Di fronte a sé, il Torino troverà l’Udinese guidata da Kosta Runjaic. I friulani hanno mantenuto un rendimento costante per tutta la stagione e la loro salvezza non è mai stata realmente in discussione, a differenza dei granata, che fino a poche giornate fa navigavano a ridosso della zona retrocessione. L’Udinese si presenta a questa sfida senza particolari pressioni di classifica: attualmente undicesima, può puntare a chiudere nella parte sinistra della graduatoria, entrando tra le prime dieci. Allo stesso tempo, la squadra di Runjaic ha anche un piccolo traguardo statistico nel mirino: migliorare il rendimento delle ultime stagioni. L’obiettivo è superare quanto fatto nel campionato 2021/2022, chiuso al dodicesimo posto con 47 punti, che rappresenta finora il miglior risultato recente dei bianconeri. Risultato che ad oggi è anche il migliore dalla storica cavalcata del 2012/2013, quando l’Udinese, sotto la guida di Francesco Guidolin, chiuse addirittura al quinto posto con 66 punti. Oggi i friulani sono a quota 44: basterebbero quattro punti nelle ultime gare per migliorare il proprio score recente. Un bottino che potrebbe iniziare ad arrivare già dalla sfida di sabato contro il Toro.
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