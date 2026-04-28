A quattro giornate dal termine del campionato di Serie A, Udinese e Torino si preparano ad affrontarsi sabato 2 maggio alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium con la serenità di chi ha già centrato l’obiettivo stagionale. I friulani, a quota 44 punti, e i granata, fermi a 41, hanno infatti conquistato la salvezza con anticipo e possono guardare a questo finale di stagione senza particolari pressioni di classifica. Resta però la voglia, per entrambe, di chiudere nel miglior modo possibile, trovando motivazioni e continuità di rendimento. Ci attende dunque un Udinese-Torino aperto e senza troppi calcoli, in cui le due squadre proveranno a esprimersi con maggiore libertà, alla ricerca di una vittoria utile soprattutto per il morale e per dare valore al finale di campionato.

Toro imbattuto da quattro gare, ora serve trovare stimoli

Non sarà una settimana come le altre quella che seguirà il prossimo match dei granata. Lunedì 4 maggio sarà infatti il giorno della commemorazione nella Basilica di Superga, nel ricordo del Grande Torino e della tragedia che segnò profondamente la storia dei granata e del calcio italiano. Dopo il 2-2 in rimonta contro l’Inter, lo stesso tecnico granata Roberto D'Aversa ha dichiarato di voler arrivare al meglio a quella giornata: "Ci siamo prefissati di arrivare al massimo a quell’evento". Raggiunta la salvezza matematica, il Toro potrà trovare proprio in questa ricorrenza lo stimolo per proseguire il suo buon momento, che lo vede reduce da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare. Contro l'Udinese, indipendentemente dalle scelte di D’Aversa, che potrebbe optare anche per qualche esperimento tattico, serviranno massima concentrazione e piena consapevolezza dei propri mezzi, anche per superare i 44 punti ottenuti l'anno scorso, uno degli altri mini-obiettivi che accompagneranno i granata in questo finale di stagione.

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