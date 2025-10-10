Toro News
Vlasic, serve una svolta. Da esterno è penalizzato, futuro dietro due punte?

Il numero dieci dà il meglio di sé in posizione centrale, libero di svariare su tutto il fronte offensivo
Alberto Giulini 

Le ultime settimane hanno messo in mostra un Nikola Vlasic meno lucido e determinante. Il croato è uno dei giocatori che più sta accusando il cambio di modulo. Elemento centrale nel 4-2-3-1 disegnato a inizio stagione, con la possibilità di partire da posizione centrale e muoversi liberamente sul fronte offensivo, si trova ora schierato come esterno alto a sinistra nel tridente.

La svolta con Vanoli e il 4-2-3-1

Che Vlasic renda meglio in posizione centrale è emerso in modo molto chiaro nella passata stagione. Le prestazioni del croato sono salite di livello quando Vanoli ha abbandonato il 3-5-2, dove il numero dieci faceva la mezzala destra, in favore del 4-2-3-1. Sulla trequarti, libero di muoversi e senza troppi compiti in fase difensiva, l'ex West Ham ha dato il meglio.

Dietro le due punte per valorizzare anche Adams?

Tra i compiti di Baroni dopo la sosta ci sarà anche il rilancio di Vlasic, giocatore che nel frattempo non è stato convocato in nazionale. Un suo rilancio si potrà collegare anche alla possibilità di schierare il Toro con le due punte: difficile tenere in panchina un Adams che, come si è visto a Roma, ha tanto da dare alla causa. E allora chissà che nell'immediato futuro, oltre al ritorno al 4-3-3, non ci sia anche un modulo che veda Vlasic alle spalle di due attaccanti.

