Vlasic, solo una stagione buona? I dati dicono ben altro

Il 10 è da sempre il numero del giocatore più di classe, nel caso del Torino riporta immediatamente al ricordo dell'indimenticato Valentino Mazzola. Non siamo certo su quei livelli, ma oggi il numero 10 del Torino poggia sulle spalle di un giocatore che, per ciò che sta dando sotto tanti punti di vista, si sta rivelando degno: Nikola Vlasic. Dal primo prestito, dal West Ham, fino a diventare ufficialmente un giocatore granata - e a indossarne anche la fascia da capitano - Vlasic si è fatto amare dal pubblico dell'Olimpico Grande Torino. Non sono, però, mancate alcune critiche...

Leader dentro e fuori dal campo

"Ha fatto una stagione buona e adesso lo idolatriamo", dice qualcuno tra i tifosi granata che non apprezza la discontinuità del croato. Il croato si è fatto amare per le sue doti e perché, quando è in giornata, è forse l'unico giocatore granata a potersi caricare sulle spalle la squadra e saper spostare gli equilibri a favore del Toro. Altre volte - quando non è stato in giornata, appunto -, si è mostrato in difficoltà. Però va detto, nella grandissima maggioranza delle occasioni, Vlasic è imprescindibile. Quando è in forma è l'unico giocatore tra i granata a saper fare tutto: unisce i reparti, si fa carico della squadra a livello emotivo e a livello di campo, recupera palloni nella propria area di rigore e si occupa di impostare la manovra, rifinirla o spesso concluderla. All'inizio di questa stagione ha faticato non poco, ma da novembre in poi Vlasic si è assunto le proprie responsabilità da leader e non si è più fermato: un giocatore da 7 in pagella costantemente. E i dati (qua arriviamo ai numeri che ci permettono di rimanere oggettivi) confermano questi ragionamenti su tutta la linea.