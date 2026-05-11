Il successo in rimonta contro il Sassuolo garantisce tre punti preziosi che consolidano la lunga striscia di risultati utili casalinghi, ma soprattutto una sensazione chiara: con Duvan Zapata in campo, il Toro cambia pelle. Entrato a gara in corso — come già accaduto contro l’Inter, dove si era reso protagonista procurandosi il rigore poi trasformato da Vlasic — il centravanti colombiano ha inciso immediatamente sulla partita. Ha trascinato la squadra verso la rimonta con quella miscela di forza fisica e leadership emotiva che continua a renderlo indispensabile. Contro gli emiliani, subentrato al posto di Njie al 59' minuto, non si è limitato a dare profondità o a far salire i compagni: ha confezionato l'assist per la rete di Pedersen (anche lui entrato nella ripresa) e ha sfiorato il raddoppio, inventando una giocata per Ilkhan che avrebbe meritato miglior sorte.

Più di un attaccante: Zapata è un riferimento per la squadra

Il valore della leadership per il futuro del Toro

Anche in una stagione condizionata dagli acciacchi e da una gestione prudente del minutaggio, Zapata continua a garantire partecipazioni offensive pesanti tra gol (3) e assist (1). Tuttavia, sarebbe riduttivo fermarsi alle statistiche: il vero valore aggiunto del colombiano è la capacità di scuotere la squadra nei momenti complicati. La sua assenza a Udine si era sentita chiaramente: senza di lui, il Torino era apparso meno aggressivo, meno verticale e, soprattutto, meno sicuro dei propri mezzi. È bastato rivederlo in campo contro i neroverdi per ritrovare immediatamente intensità e personalità.Il capitano granata non può garantire attualmente una piena continuità sul piano fisico, complice qualche infortunio di troppo. Tuttavia, l'obiettivo è il rientro a pieno regime e dal primo minuto nella 38ª e ultima giornata di Serie A, nel weekend del 24 maggio. In quell’occasione il Torino ospiterà la Juventus nel derby della Mole, una sfida a cui l'ex Napoli e Atalanta tiene particolarmente e in cui vuole essere protagonista. È proprio per questa determinazione che il club continua a considerarlo un elemento fondamentale in ottica futura. Non si tratta solo di peso offensivo, ma di ciò che Zapata rappresenta dentro e fuori dal campo. Leader tecnico, carismatico e uomo spogliatoio: il numero 91 resta il punto fermo di unche, appena lo vede entrare, ritrova la propria bussola.

Articolo a cura di Francesco Fadda