Zapata, serve minutaggio per tornare in forma. Ma con Adams e Simeone…

Il capitano sta trovando spazio nell'ultimo quarto d'ora e vuole ritrovare la migliore brillantezza

Alberto Giulini Vicedirettore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 07:50)

Zapata ha bisogno di spazio per ritrovare la migliore condizione, ma in questo momento è difficile concedergli più del quarto d'ora che gli sta lasciando Marco Baroni. Il colombiano si è lasciato alle spalle un brutto infortunio, ha una muscolatura importante e necessita di minutaggio in partita per ritrovare la migliore brillantezza. Ma non è facile concederglielo, dato il parco attaccanti su cui può contare il tecnico in questo momento.

Spazi chiusi da Adams e Simeone — È difficile, in questa fase della stagione, rinunciare a uno tra Adams e Simeone. La nuova coppia d'attacco sta funzionando, i due centravanti si trovano e si completano con grande intesa. E allora si riducono gli spazi per Zapata, che nelle ultime settimane ha trovato spazio nei finali di gara, quando uno degli attaccanti ha avuto bisogno di rifiatare. Un problema? No, l'abbondanza non può mai esserlo, soprattutto quando si ha la possibilità di inserire giocatori di gran livello a gara in corso.

Baroni: "Un modello per la squadra" — Il tema sarà ora garantire a Zapata un maggiore minutaggio che possa permettergli di ritrovare la migliore condizione. "In questo momento Duvan ha solo bisogno di giocare - ha spiegato Baroni -. Ha bisogno di più minutaggio, ma davanti ci sono anche altri ragazzi bravi. Zapata è un ragazzo straordinario e professionista esemplare, un vero modello per la squadra. Pian piano cercheremo di dargli sempre più minutaggio".