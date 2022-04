Atalanta-Torino 4-4, Gritti: “Fallo sul primo gol del Toro. E il primo rigore è generoso”

Le parole dei protagonisti della partita tra nerazzurri e granata direttamente dal Gewiss Stadium

Dopo il match contro il Torino, è il vice allenatore Tullio Gritti a parlare per l'Atalanta. "Alla fine avremmo meritato di vincere nonostante qualche errore da parte nostra che c'è stata. Io comunque vorrei rivedere lo sgambetto di Praet su Djimsiti sul gol del vantaggio del Torino: mi sembra difficile che cada da solo. E' stato sgambettato. E poi il primo rigore per loro mi sembra molto molto tirato. Sanabria allarga il gomito, poi Remo lo urta senza volerlo. I loro due rigori sono stati fischiati subito, il nostro sono dovuti andarlo a vedere. Boh, non lo so... In ogni caso i venti minuti finali sono stati belli, con quella bolgia e con quella qualità di gioco che c'è stata. E' qualcosa che ci fa ben sperare per le prossime partite. Volevamo vincere, ma il Torino è una squadra forte che concede pochissimo; noi contro di loro abbiamo fatto 16 tiri con 8 angoli a zero. Però il calcio è così, si paga il minimo errore. Penso che se l'avessimo ribaltata alla fine sarebbe stato giusto. In ogni caso bisogna fare i complimenti ai ragazzi: grande partita contro una squadra che ha fisicità e tecnica. E poi bisogna ringraziare i tifosi perchè sul 4-2 sentire uno stadio che è dalla tua parte e ti trascina, ti fa pensare che c'è un connubio squadra-tifosi importante".