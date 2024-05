Atalanta-Torino, perché sì e perché no: nerazzurri tra rivincita e pancia piena

È arrivato il momento più importante per il Torino di Juric, vincere contro l'Atalanta potrebbe essere sinonimo di Europa. Prima di passare la palla alla Fiorentina, però, i granata devono essere sicuri di aver fatto il massimo e di conquistare quindi aritmeticamente il nono posto. Contro la Dea a Bergamo, però, non sarà facile, perché la squadra di Gasperini avrà voglia di festeggiare la storia vittoria in Europa League davanti al proprio pubblico.