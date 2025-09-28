Baroni, cambiare per crescere: “Il 4-3-3 tornerà presto”

C'è un concetto che Marco Baroni sta cercando di far passare: non ama cambiare. Già dopo la partita contro il Pisa abbiamo provato a sottolineare come Baroni sia stato fin qui un trasformista per necessità e non per vocazione. La conferma l'ha data lo stesso tecnico prima del Parma. Ha dichiarato:"Non sono uno che ama variare, ma ci sono momenti di costruzione di squadra in cui è fondamentale trovare equilibrio. Non abbiamo cambiato, noi abbiamo cambiato per affrontare alcune squadre. Cerchiamo di portare pressione, di andare forte sull’uomo. È importante più l’energia che il sistema di gioco".

Baroni e la ricerca di equilibrio

Per trovare l'equilibrio Baroni sta uscendo da quelli che sono i suoi schemi calcistici più canonici. Solo il tempo dirà se avrà avuto ragione o meno. Il rischio di creare confusione è dietro l'angolo e il brusco stop con l'Atalanta sta a confermarlo. Per tali ragioni il Torino sta lavorando sulla difesa a tre anche se in prospettiva il sogno di Baroni è di tornare a quattro. "In questo momento per me la difesa a tre è una soluzione. Non è però quello per cui sicuramente potremmo cambiare. Io credo che il 4-3-3 possa tornare presto, ma all’intero di una partita aggressiva" ha concluso Baroni. Prima di un assetto più continuativo ci vorrà ancora del tempo, per ora il Torino è chiamato a diventare più solido.