Baroni, dalla panchina si può incidere: decisive le mosse del secondo tempo

Il Torino, specie in alcune zone del campo, non ha scarse alternative. In attacco e a centrocampo i granata possono contare su ricambi di un certo tipo e saperli sfruttare al meglio può aiutare a gestire una partita. Ieri, sabato 13 dicembre, Marco Baroni ha letto bene la gara e ha effettuato cambi che hanno aiutato la sua squadra a ottenere una preziosa vittoria. Baroni è stato spesso criticato per la sua gestione della partita dalla panchina (e non soltanto in occasione di sconfitte). Contro la Cremonese ha inciso con le sue sostituzioni e questo va rimarcato, segno che la rosa del Torino in certi settori permette di ragionare su un numero più ampio rispetto ai soli titolari. Con questo non si vogliono negare le colpe della società (presidente Urbano Cairo in testa, seguito dall'ex direttore sportivo Davide Vagnati) in sede di costruzione della rosa. Troppo poco è stato fatto per migliorare il Torino sulle corsie esterne e soprattutto in difesa. Il gruppo granata è quindi nato monco in alcune zone di competenze, però in certi specifici ruoli ci sono almeno due titolari di qualità. Detto questo Baroni ha eseguito due sostituzioni preziosissime al 64': Zapata e Gineitis fuori per Simeone e Casadei (due elementi che sarebbero titolari in tante squadre di Serie A, a testimonianza che in mediana e in attacco il Torino non è messo così male). I due ingressi hanno dato un grosso contributo nella gestione del risultato.