Baroni e alcune scelte discutibili: perché rinunciare alle due punte sul 2 a 2?

Cosa emerge dalla trasferta di Roma contro la Lazio per quanto concerne le scelte di Marco Baroni ? Senza addentrarci sulla permanenza del tecnico granata sotto la Mole è giusto soffermarsi su quello che è più o meno funzionato nel pirotecnico 3 a 3 capitolino. In primo luogo, in una partita considerata da tutti alla vigilia come da dentro o fuori per il tecnico, la squadra ha reagito. La prestazione non è stata certamente quella di una squadra rassegnata al proprio destino dopo le sconfitte in serie in campionato contro Atalanta e Parma. L'atteggiamento è stato corretto e questo non può che essere un punto a favore di Baroni, chiamato prima di tutti gli altri a dare dei segnali di vitalità. Il suo Toro c'è stato, ha giocato una buona gara. Questo l'aspetto positivo. Ce ne sono altri invece che possono essere definiti non propriamente buoni.

Nkounkou dall'inizio non ha premiato il tecnico: già al 63' dentro Lazaro

Infatti, due mosse non hanno convinto sopra tutte le altre: Nkounkou che è stato preferito a Lazaro e la decisione di togliere le due punte non appena è stato raggiunto il pareggio. Nkounkou non ha dato le garanzie che ci si poteva attendere e già al 18' della ripresa è stato tolto per lasciare spazio a Lazaro. Al 73' il Torino ha trovato la rete del 2 a 2 con Adams, già al 79' Simeone è stato sostituito da Gineitis e così i granata hanno rinunciato subito alle due punte una volta agguantato il pareggio. Una scelta un po' poco coraggiosa, anche se poi il 3 a 2 è stato comunque segnato da Coco al 93'. Baroni ha anche rilanciato la candidatura di Tameze braccetto di destro nel 3-4-2-1 iniziale. Tameze è stato sostituito da Masina al 70' appena prima della rete di Adams. Insomma, alcune scelte di Baroni non hanno pienamente convinto a testimonianza che di strada bisogna ancora farne molta.