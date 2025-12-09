Toro News
Baroni e l'incapacità di incidere dalla panchina: il problema si ripete

Baroni e l’incapacità di incidere dalla panchina: il problema si ripete

La partita del tecnico granata sotto i riflettori: tanti dubbi sulla gestione dei 90 minuti. Cambi ritardati colpevolmente
Andrea Calderoni
Andrea Calderoni Caporedattore centrale 

Per l'ennesima volta ci troviamo ad analizzare un Marco Baroni incapace di incidere dalla panchina a partita in corso. Già da settimane il tema si ripete. Alle volte sono stati messi in discussione alcuni cambi, altre volte sono stati definiti errati. Ieri, lunedì 8 dicembre, il Torino non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto nel primo quarto di match nel corso della ripresa. I granata si sono persi per strada, mentre il Milan è salito prepotentemente in cattedra grazie anche, se non soprattutto, alle scelte fatte da Massimiliano Allegri. Sia chiaro: il Torino non aveva in panchina Pulisic e questa è certamente un'attenuante per Baroni. Però, le decisioni prese dal tecnico granata potevano garantire qualcosa in più al Torino sul lungo periodo. Invece, il cambio di passo non c'è stato e il Torino è stato risucchiato dalla rimonta del Milan.

TURIN, ITALY - DECEMBER 8: Marco Baroni Head Coach of Torino FC reacts during the Serie A match between Torino FC and AC Milan at Stadio Olimpico di Torino on December 8, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Tre cambi a frittata fatta: ecco come Baroni non ha inciso

Va detto che l'approccio del Torino è stato positivo. Questo è un aspetto dal quale ripartire. Il Torino ha risposto positivamente al terribile primo tempo di Lecce e al tonfo clamoroso contro il Como. Ma le partite non durano un tempo e nemmeno 60 minuti. A un certo punto, nell'era dei cinque cambi, l'apporto della panchina può diventare decisivo. E tante, ormai troppe volte, Baroni non è riuscito a garantire una svolta grazie alle sue decisioni. L'analisi sulla condotta dei novanta minuti da parte di Baroni non tiene in considerazione alcuni aspetti che ormai sono assodati in casa granata, come ad esempio la totale incapacità da parte della società di porsi un problema sul pacchetto difensivo messo a disposizione dello staff tecnico durante l'estate (era abbastanza evidente che il Torino fosse alquanto carente di qualità nel reparto difensivo e la carenza è divenuta anche numerica dopo il passaggio a tre). Baroni soltanto sul 3 a 2 per il Milan, quando la frittata era già combinata, ha giocato in un colpo solo tre cambi: una mossa colpevolmente ritardata perché la partita era ormai compromessa. Dunque, continuano ad aleggiare dubbi sulla gestione della partita del tecnico.

TURIN, ITALY - DECEMBER 3: Marco Baroni Head Coach of Torino FC during the Torino FC Training Session at Stadio Filadeflia on December 3, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Il Toro di oggi è quanto più distante da quello che Baroni aveva in mente

Un ultimo appunto riguarda il modo di esprimersi del Torino. Vi ricordate il Torino visto a San Siro contro l'Inter nella prima giornata di campionato? I granata partirono con l'idea di palleggiare, di costruire dal basso, di non buttare mai via il pallone, di coinvolgere i difensori nel possesso palla. Nulla di più distante da quanto fatto dal Torino fino a questo momento nei barlumi di luce. Quando il Torino si è espresso sopra i propri standard, lo ha fatto chiudendosi e ripartendo veloce (Roma, Napoli, prima mezz'ora con il Milan). Questo per ribadire un tema molto caro: il Torino di oggi è lontano anni luce da quello che Baroni aveva in mente in estate. Proprio per questo continuiamo a sostenere che la sua gestione resta alquanto pasticciata, il che si riflette su una classifica brutta che rischia seriamente di diventare preoccupante.

