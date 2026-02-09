Baroni e quella frase che non convince: “Tanti giocatori stanno cambiando”

Si può dire tutto come al solito? Sì, si può affermare con grande serenità. Il Torino di Firenze è passato in vantaggio, è scomparso dal campo per una buona mezz'ora nel secondo tempo, ha avuto la capacità di pareggiare sul gong. Ha fatto, ha disfatto e ha rifatto: è stato sulle montagne russe proprio come accaduto da agosto a oggi. E quando stai costantemente sulle montagne russe la classifica non può che essere quella attuale: deficitaria, più rivolta a chi sta dietro piuttosto che a chi sta davanti. Anche per Marco Baroni solito canovaccio contro la Fiorentina dell'ex Paolo Vanoli. Il canovaccio al quale ci riferiamo sta soprattutto nelle dichiarazioni post-partita, abbastanza scontate, tutte volte a tirare acqua al proprio mulino. Prima del match del "Franchi" ha richiesto tempo perché si rischia di volere tutto e subito, il che stride un po' con quanto visto fino a questo momento perché i mesi da agosto a oggi appaiono come tempo perso alla ricerca di una strada che non è ancora stata trovata. Dopo la partita ha dato un paio di risposte che meritano di essere riportate perché evidenziano tutta la carenza tecnica del momento. La prima: "Giocare dopo 48 ore dalla Coppa Italia non ci ha aiutati, non abbiamo avuto molto tempo per recuperare dopo una gara intensa contro l'Inter". La seconda: "Abbiamo tanti giocatori che stanno cambiando, lo percepisco. Dobbiamo cavalcarlo, perché la classifica non ci piace e vogliamo cambiarla costruendo le basi con queste prestazioni".