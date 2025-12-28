Baroni e una panchina incapace di dare linfa: colpa solo dei subentrati?

Prova di maturità fallita dal Torino e da Marco Baroni. Si era parlato di logica dopo le vittorie ottenute in rapida successione senza subire gol contro Cremonese e soprattutto Sassuolo. La logica non è mancata nemmeno contro il Cagliari, specie nell'undici iniziale. Baroni aveva le mani legate, ha riproposto per 10/11 la formazione di Reggio Emilia con un'unica variante: Simeone in avanti al fianco di Adams. Fin qui tutto bene. La partita è apparsa fin da subito equilibrata, il Torino ha avuto la capacità di sbloccarla con il solito Vlasic. Poi, però, sono emerse le lacune difensive che tante volte sono state evidenziate in questa stagione. Il primo gol è evitabilissimo e deriva da un errore di marcatura (qualcuno si ricorda lo scempio di Parma con due gol presi in modo identico perché in marcatura era stato scelto Vlasic?), il secondo è invece figlio di troppa leggerezza. Morale: il Torino si è fatto riprendere e superare in casa da una squadra sulla carta inferiore come il Cagliari. I veri problemi sono arrivati dopo il 2 a 1 sardo. I granata si sono sciolti come neve al sole e hanno imbastito una reazione davvero troppo timida.