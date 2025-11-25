Baroni, i cambi e il naufragio tecnico: Anjorin e Aboukhlal fanno riflettere

Ecco come è cambiato il Torino nel secondo tempo: steso il tappeto rosso al Como—
Su queste colonne si è sempre dibattuto sulla bontà dei cambi di Baroni e si è sempre sostenuto che la sostituzioni più volte provata tra Adams e Gineitis, con la perdita di una punta in momenti di spinta per il Torino, appare azzardata. Il problema delle sostituzioni del match contro il Como è ben più profondo. Al 61' dentro Nkounkou, al 66' Anjorin e Aboukhlal, poi al 78' Njie e Gineitis. Tolti gli ultimi due che sono entrati a situazione già compromessa, i primi tre sono stati impalpabili, anzi nocivi per il prosieguo della partita del Torino. Tre acquisti della campagna estiva granata subentrati nell'ultima mezz'ora e completamente avulsi: anche questo deve aprire delle riflessioni perché fin qui (Nkounkou a parte) Anjorin e Aboukhlal sono molto al di sotto delle aspettative. La panchina non ha inciso per nulla, anzi ha steso un tappeto rosso al Como. Il monday night lascia quindi soltanto un'ultima considerazione: va bene l'anonimato in classifica, però occhio perché se ogni sconfitta si trasforma in una disfatta anche il centro classifica assume un significato più fosco e triste.
