Baroni, i cambi e il naufragio tecnico: Anjorin e Aboukhlal fanno riflettere

Una caporetto. Lunedì 24 novembre il Torino ha proseguito il proprio viaggio sulle montagne russe. Hanno perde, ormai lo si è capito, la squadra di Marco Baroni lo fa in grande. Era già accaduto contro l'Inter alla prima di campionato e contro l'Atalanta di Ivan Juric. Però, la sconfitta contro il Como dopo la terza sosta per le Nazionali ha un sapore diverso e sa proprio di disfatta, degna di rievocazione della celebre tragedia dell'esercito italiano nel 1917. Come la vittoria contro il Napoli era stata definita diversa rispetto a quella sulla Roma, così il k.o. contro il Como non può essere accostato a quello contro Inter e Atalanta. Il Torino del monday night è stato il peggior Torino della gestione di Marco Baroni e tutte le scelte del tecnico possono essere messe sul tavolo e discusse. In particolar modo sono state le scelte a gara in corso a non convincere minimamente e risultato alla mano le sostituzioni hanno spento un Torino che progressivamente stava già incontrando le sue difficoltà contro un Como più pimpante, brillante e attrezzato tecnicamente.