Baroni, il ritorno sul luogo del “miracolo”: a Verona l’apice della carriera

Marco Baroni il ritorno. Questo sarà il tema principale della prima partita del 2026 del Torino. Il tecnico tornerà a Verona in una città a cui deve tanto. In realtà, va detto che anche Verona deve tanto a Baroni, forse deve più Verona a Baroni che Baroni all'Hellas Verona. Anzi è quasi sicuramente così. Vi ricordate la stagione 2023/2024? Beh, Baroni fece un assoluto miracolo sportivo in panchina con gli scaligeri. Ottenne una salvezza incredibile, per certi versi strabiliante perché era difficilmente pronosticabile dopo il clamoroso smantellamento avvenuto nel mercato di gennaio. Non fu riparazione per l'Hellas Verona in quel caso, fu piuttosto un vero e proprioo smantellamento. E Baroni si ritrovò a gennaio con una rosa completamente nuova, indebolita, eppure fu in grado di riorganizzare la rosa abbastanza celermente per conquistare quei punti che servivano per salvarsi. A inizio giugno terminò la sua esperienza nella città di Romeo e Giulietta e strappò un prestigioso contratto (il più importante della sua carriera) a Roma con la Lazio. Diciamo che l'impresa sportiva di Verona ha permesso a Baroni di cambiare status nell'ambito del calcio italiano divenendo un tecnico in grado di dirigere squadre di una caratura superiore rispetto alla semplice lotta salvezza. Per queste ragioni è stato scelto nell'estate 2025 dal Torino di Urbano Cairo, anche se per il momento l'unico obiettivo perseguibile dai granata è proprio la salvezza a causa di un saliscendi preoccupante e per certi versi inspiegabile di cui lo stesso Baroni è colpevole.