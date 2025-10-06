Toro News
Baroni, panchina salva ma resta in osservazione: vietati altri blackout

La posizione di Baroni dopo la partita pareggiata in modo rocambolesco per 3 a 3 a Roma contro la Lazio
Andrea Calderoni
Andrea Calderoni Caporedattore centrale 

Dopo il 3 a 3 contro la Lazio a Roma, qual è la posizione di Marco Baroni? Tanto si è parlato del suo futuro prima della seconda sosta per le Nazionali. La gara dell'Olimpico di Roma è stata tratteggiata nel corso della settimana di avvicinamento come una partita da dentro o fuori per Baroni. Alla fine, il rocambolesco 3 a 3 ha fatto propendere per il dentro. Baroni proseguirà la propria avventura sulla panchina del Torino. La società ha visto una risposta emotiva del tecnico e della squadra alle due sconfitte in serie in campionato contro Atalanta e Parma. In effetti, l'atteggiamento del Torino contro la Lazio è stato positivo. Alcuni aspetti di gestione da parte di Baroni non hanno propriamente convinto (vedi Nkounkou al posto di Lazaro o la rinuncia delle due punte appena dopo il 2 a 2 di Adams), però il Torino sceso in campo a Roma ha dimostrato di esserci e di essere presente di testa e di fisico.

Baroni, panchina salva ma resta in osservazione: vietati altri blackout- immagine 2
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 21: Marco Baroni, Manager of Torino FC issues instructions during the Serie A match between Torino FC and Atalanta BC at Stadio Olimpico di Torino on September 21, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

Cairo e Vagnati contenti dell'atteggiamento di Roma. Dopo la sosta Napoli e Genoa in casa

—  

I segnali positivi arrivati da Roma hanno fatto propendere il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati ad andare avanti con Baroni. Tra l'altro il Torino è andato vicinissimo alla seconda vittoria nel giro di poche settimane a Roma, dopo quella contro la formazione di Gian Piero Gasperini. Soltanto un episodio fortuito nel finale ha tolto due punti alla classifica del Torino. Il 3 a 3 di Roma, comunque, non cancella le valutazioni su Baroni e sul suo operato. La società si riserva di osservare il proseguimento del campionato granata. Dopo la sosta ci sarà un impegno tutt'altro che morbido contro il Napoli e poi ci sarà il Genoa in casa. Su una cosa la proprietà è stata chiara: basta blackout come quelli di San Siro contro l'Inter o delle sfide con Atalanta e Parma. Dunque, Baroni dentro per il momento. Per il futuro resta ancora tutto vincolato ai risultati e alle prestazioni.

