Dopo il 3 a 3 contro la Lazio a Roma, qual è la posizione di Marco Baroni? Tanto si è parlato del suo futuro prima della seconda sosta per le Nazionali. La gara dell'Olimpico di Roma è stata tratteggiata nel corso della settimana di avvicinamento come una partita da dentro o fuori per Baroni. Alla fine, il rocambolesco 3 a 3 ha fatto propendere per il dentro. Baroni proseguirà la propria avventura sulla panchina del Torino. La società ha visto una risposta emotiva del tecnico e della squadra alle due sconfitte in serie in campionato contro Atalanta e Parma. In effetti, l'atteggiamento del Torino contro la Lazio è stato positivo. Alcuni aspetti di gestione da parte di Baroni non hanno propriamente convinto (vedi Nkounkou al posto di Lazaro o la rinuncia delle due punte appena dopo il 2 a 2 di Adams), però il Torino sceso in campo a Roma ha dimostrato di esserci e di essere presente di testa e di fisico.
Il Tema
Baroni, panchina salva ma resta in osservazione: vietati altri blackout
Cairo e Vagnati contenti dell'atteggiamento di Roma. Dopo la sosta Napoli e Genoa in casa—
I segnali positivi arrivati da Roma hanno fatto propendere il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati ad andare avanti con Baroni. Tra l'altro il Torino è andato vicinissimo alla seconda vittoria nel giro di poche settimane a Roma, dopo quella contro la formazione di Gian Piero Gasperini. Soltanto un episodio fortuito nel finale ha tolto due punti alla classifica del Torino. Il 3 a 3 di Roma, comunque, non cancella le valutazioni su Baroni e sul suo operato. La società si riserva di osservare il proseguimento del campionato granata. Dopo la sosta ci sarà un impegno tutt'altro che morbido contro il Napoli e poi ci sarà il Genoa in casa. Su una cosa la proprietà è stata chiara: basta blackout come quelli di San Siro contro l'Inter o delle sfide con Atalanta e Parma. Dunque, Baroni dentro per il momento. Per il futuro resta ancora tutto vincolato ai risultati e alle prestazioni.
