Baroni, panchina salva ma resta in osservazione: vietati altri blackout

Dopo il 3 a 3 contro la Lazio a Roma, qual è la posizione di Marco Baroni? Tanto si è parlato del suo futuro prima della seconda sosta per le Nazionali. La gara dell'Olimpico di Roma è stata tratteggiata nel corso della settimana di avvicinamento come una partita da dentro o fuori per Baroni. Alla fine, il rocambolesco 3 a 3 ha fatto propendere per il dentro. Baroni proseguirà la propria avventura sulla panchina del Torino. La società ha visto una risposta emotiva del tecnico e della squadra alle due sconfitte in serie in campionato contro Atalanta e Parma. In effetti, l'atteggiamento del Torino contro la Lazio è stato positivo. Alcuni aspetti di gestione da parte di Baroni non hanno propriamente convinto (vedi Nkounkou al posto di Lazaro o la rinuncia delle due punte appena dopo il 2 a 2 di Adams), però il Torino sceso in campo a Roma ha dimostrato di esserci e di essere presente di testa e di fisico.