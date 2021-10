Belotti celebrato dai compagni sui social. E Rincon: “Cresce lo spirito Toro”

"Vittoria meritata, quell'armonia e quello spirito TORO continuano a crescere in tutto il mondo Granata! Grazie a chi mi trasmette sempre amore e sostegno nei momenti belli e in quelli di maggiore apprendimento. Continueremo a pedalare forte": queste le parole di Tomas Rincon, tornato in campo ieri sera nel finale contro la Sampdoria. In ottica futura potrebbe avere una chance da titolare contro lo Spezia, essendo squalificato Tommaso Pobega.