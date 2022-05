Belotti premiato per i 100 gol in Serie A: “Il più bello? La rovesciata col Sassuolo”

"La rete più emozionante fu quella contro l'Atalanta nel 2020: fu la prima volta che esultai sapendo che sarebbe nata mia figlia"

Nel match con l'Empoli, Andrea Belotti ha raggiunto il traguardo delle 100 reti in Serie A con la maglia del Toro . Vagnati , per l'occasione, gli ha consegnato una targa celebrativa, dicendogli: "E' il minimo che si potesse fare". Il Gallo, visibilmente commosso, ha risposto: "Bellissimo ricordo, mi trovi un po' emozionato. 100 sono tanti". A seguire Belotti ha risposto a Torino Channel alle domande riguardo ai suoi gol.

"Più volte me l'hanno chiesto. Per me tutti i gol sono bellissimi, portano con se emozioni e qualcosa di speciale, ma se dovessi fare una classifica metterei al terzo posto quello col Chievo nel 2019, al secondo quello in Toro-Genoa 3-0 del 2020 ed al primo quello con il Sassuolo rovesciata".