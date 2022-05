Belotti, un saluto contenuto e il silenzio: a giorni la risposta al Toro

Per il Gallo un giro di campo "normale": non ha dato l'impressione di un addio. Ora Juric e società attendono la scelta definitiva

Alberto Giulini

"Abbiamo parlato con lui la settimana scorsa, la società ha fatto la sua offerta, ci penserà un paio di giorni e comunicherà la sua decisione. Sicuramente in un paio di giorni si saprà". Così Ivan Juric, al termine della gara contro la Roma, ha sintetizzato la situazione di Andrea Belotti. Il capitano granata è stato l'osservato speciale nell'ultima giornata di campionato, in quella che - in attesa della decisione definitiva - potrebbe anche essere stata l'ultima partita da giocatore del Toro.

RISCALDAMENTO E PARTITA - Ultimo ad entrare in campo, Belotti ha fatto il pieno di applausi fin dal riscaldamento. "C'è solo un capitano" il coro levatosi a più riprese cui il Gallo ha risposto ringraziando e salutando la curva. Dopo essere stato annunciato quattro volte dallo speaker al momento delle formazioni, Belotti è quindi sceso in campo accompagnato per la prima volta dalla figlia Vittoria. Dopo il fischio d'inizio si è visto il solito Gallo, che ha cercato di battagliare in mezzo ai centrali della Roma ed ha provato a colpire una volta per tempo, pur senza riuscire ad inserire il suo nome nell'elenco dei marcatori. La partita di Belotti è quindi terminata al 68', quando ha lasciato il posto a Pellegri tra gli applausi ed i cori del Grande Torino.

IL GIRO DI CAMPO - Dopo il triplice fischio, con la squadra impegnata a fare un giro di campo per salutare i tifosi, tutti gli occhi erano ancora una volta puntati sul capitano granata. Anche in quest'occasione non sono mancati i soliti cori e gli applausi, con il Gallo che ha risposto ringraziando e salutando. Si è dunque visto un Belotti a tratti sorridente, che non ha mostrato particolari segni di commozione né si è soffermato più dei compagni nel salutare i tifosi. Insomma, quello del numero nove granata è sembrato il normale giro di campo che si fa al termine di ogni stagione, non un addio dopo sette anni.

IL SILENZIO - A chiarire se l'impressioni della notte del Grande Torino saranno confermate o smentite saranno i prossimi giorni. Da parte di Belotti non è arrivata alcuna dichiarazione, ma il silenzio sulla situazione del giocatore è destinato a durare poco. "In un paio di giorni si saprà" ha detto molto chiaramente Juric, che si aspetta una risposta entro il fine settimana anche nell'ottica di programmare la prossima stagione. Prima della gara aveva invece fatto trasparire ottimismo Davide Vagnati: "Non avendo fatto ancora niente di definitivo ci sono delle sensazioni positive, Belotti ha il cuore granata". In ogni caso il momento della verità è ormai imminente, nei prossimi giorni la telenovela sul rinnovo di Belotti è destinata ad arrivare ai titoli di coda.