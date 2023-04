Bilancio Torino 2022: non solo Bremer, ecco come si struttura il fatturato

Per il quinto anno consecutivo il Toro ha chiuso il bilancio in rosso, ma rispetto al recente passato il risultato negativo è stato decisamente contenuto (-6,831 milioni) e si è registrato un netto incremento del fatturato. Le entrate del club granata per il 2022 ammontano infatti a 112,744 milioni di euro, secondo miglior dato dell'era Cairo dopo quello del 2017, quando il fatturato arrivò a toccare 146,4 milioni. Ma a che cosa sono dovute le entrate del 2022?

Diritti tv e botteghino: ecco quanto ha incassato il Toro

Gli introiti non sono dovuti unicamente alle cessioni di giocatori. Anzi, la principale fonte di entrate è rappresentata da diritti televisivi e ricavi collettivi che nel 2022 hanno fruttato 52,648 milioni di euro. 4,479 milioni sono arrivati dalla vendita di biglietti ed abbonamenti. Quanto agli sponsor, il Toro ha incassato complessivamente 10,609 milioni di euro. A bilancio si legge inoltre di altri ricavi commerciali per 1,991 milioni: si tratta di royalties su prodotti venduti e proventi da scuole calcio, campi estivi ed iniziative speciali. La partecipazione dei giocatori alle gare con le nazionali ha fruttato 2,570 milioni. In chiusura, risulta un ulteriore incasso da 1,271 milioni iscritto a bilancio genericamente come "altri ricavi".