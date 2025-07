Biraghi, critiche social per una risposta a un giovane tifoso: che è successo

I fatti per come appaiono nel video: il contesto è l’allenamento a porte aperte andato in scena sabato 12 luglio al Filadelfia, si sente che un giovane tifoso chiede: “Biraghi, vinciamo un derby quest’anno?”. Risposta: “Ci proviamo”. Il ragazzino ribatte: “Ma come proviamo, dobbiamo vincerlo”. Biraghi dice un po’ stizzito: “Vieni tu a giocare con noi? Dai, se ce lo fai vincere ti facciamo giocare”. Molti tifosi si sono infuriati con il giocatore granata, e c’è chi ha esternato la sua opinione anche nei commenti sotto il profilo Instagram di Biraghi, accusato nel migliore dei casi di maleducazione.

Ora, un paio di considerazioni. Anzitutto non si può che sottolineare che Biraghi abbia risposto in maniera non offensiva ma ruvida e assolutamente evitabile: concetto valido se dall’altra parte ci fosse stato un tifoso qualsiasi, a maggior ragione lo è se si tratta di un ragazzino. Dall’altro lato, stupisce che il video sia stato fatto circolare oggi, oltre dieci giorni dopo l’accaduto, descrivendo il fatto come accaduto ieri quando il luogo del video è evidentemente il Filadelfia e non il campo di Prato allo Stelvio. Biraghi, peraltro, proprio ieri - 23 luglio - si è presentato in conferenza stampa a Prato allo Stelvio, assumendosi le responsabilità (ed è stato il primo a farlo) per lo scadente rendimento della squadra nell’ultimo mese e mezzo della scorsa stagione. Che resta il vero problema da analizzare, al di là di episodi evitabili ma che hanno un peso specifico ridotto.