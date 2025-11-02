“Biraghi, lo considero un titolare e un capitano”: Baroni rilancia l’ex Viola

Le ultime parole della conferenza stampa della vigilia del match tra Torino e Pisa di mister Marco Baroni meritano di essere approfondite. "Oltre a essere un titolare, lo considero anche un capitano": così si è espresso il tecnico a proposito di Cristiano Biraghi. La domanda era la seguente: "Con il 3-5-2, Biraghi parte un passetto indietro rispetto a Nkounkou e Lazaro?". La risposta di Baroni è stata abbastanza inequivocabile. Non soltanto ha evidenziato che Biraghi è un titolare di questo Torino ma è anche un capitano per quello che è il suo trascorso nel calcio nostrano. "Ha un percorso importante, con il suo lavoro, la sua dedizione e la sua professionalità è contagioso e d'esempio ai più giovani. Da questo punto di vista massima fiducia in lui. Ho dei giocatori in questo ruolo, che è molto dispendioso. Chi non parte entra, non esiste un problema Cristiano" ha aggiunto perentorio l'allenatore ex Lazio. Detto questo, oggi, domenica 2 novembre, parte favorito per essere titolare Niels Nkounkou sulla corsia di sinistra.
Non esiste un problema Biraghi, ha voluto precisarlo Baroni. Il concetto espresso su Biraghi si unisce a un altro concetto legato al 3-5-2. "Non chiudo porte a variazioni. Io parto sempre dai giocatori, poi cerco appunto di cucire dove la squadra si sente più comoda e starà meglio. Noi abbiamo dei principi di gioco, dobbiamo stare più dentro questi che negli schemi. E questi principi concedono qualche piccolo cambiamento. Metto i calciatori al centro del mio progetto sempre, lì dentro dobbiamo rimanere" ha precisato Baroni. Tatticamente il Torino è aperto a cambiamenti, anche se al primo posto ci sono i principi di gioco e le caratteristiche dei giocatori.
