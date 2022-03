Bologna-Torino 0-0, Berisha: “Dobbiamo essere più liberi di testa”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine di questa partita valida per la 28^ giornata del campionato Serie A

Al termine del match Bologna-Torino, valido per la 28^ giornata di Serie A, Etrit Berisha - che oggi ha colto il suo esordio da titolare in questo campionato - è intervenuto ai microfoni di Torino Channel commentando la partita con le seguenti dichiarazioni.

"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e quello che ha chiesto il mister. Abbiamo creato tante occasioni però non siamo riusciti a far gol comunque alla fine è 0-0, prendiamo il punto e andiamo avanti perché abbiamo tante partite ancora".

Come valuti la tua prestazione?

"L'importante è che siamo 25 giocatori che lottano sempre e anche in campo dobbiamo dare qualcosa in più. Io ho cercato di dare una mano alla squadra e sono contento di partecipare in questa squadra".