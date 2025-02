Bologna-Torino 1-1 al 45′: partita frizzante, Vlasic risponde a Ndoye

Primo tempo: Bologna bene in avvio, ma il Toro riprende la gara

L'avvio di gara è tutto di marca rossoblù. Primo squillo della gara al secondo minuto di gioco con Miranda che si invola sulla fascia e mette in mezzo un cross basso per Castro. L'attaccante rossoblù, ben marcato, non riesce a concludere liberamente dall'altezza del dischetto del rigore. Il pallone termina fuori e il Torino riprende il possesso. Al decimo ci riprova il Bologna: è il momento dell'ex Pobega che ci prova con una botta da fuori, ma trova un Vanja attento, che respinge. Al minuto 12 Linetty anticipa Ndoye e poi lo tocca. Fabbri fischia il penalty, ma, dopo esser richiamato al VAR, lo annulla. L'intervento del polacco è sul pallone e, poi, il rossoblù allarga la gamba per cercare il rigore. La gara cambia al 20': Ndoye, lanciato da Pobega dopo una palla persa in uscita di Adams, surclassa Coco in velocità e va in rete. Vanja non è perfetto in copertura: prende gol sul suo palo in uscita, ma la difesa granata si è lasciata sorprendere troppo facilmente. Bologna di nuovo pericoloso al 25': Castro mette fuori di poco di testa. Piano piano i granata rimettono la testa fuori dall'acqua. Prima occasione per il Toro al minuto 27: Adams imbeccato da Vlasic va vicinissimo al pareggio con un tiro da ottima posizione, ma Skorupski si supera e para. Sul corner successivo è Coco ad andare vicinissimo al gol: tenta di deviare a rete a pochi passi dalla rete, ma ancora una volta il pallone termina a lato dalla porta difesa dal portiere polacco. Il gioco, però, era fermo per un fallo in attacco su Skorupski. Altra occasione al minuto 30: Lazaro crossa per Adams che non aggancia, ma l'azione era viziata da una posizione di fuorigioco. Torino vicinissimo al pari al 36' con un'azione divorata in modo assurdo: Adams a tu per tu con Skorupski preferisce cederla a Karamoh che non riesce a concludere a rete. E' un momento buono per il Torino, però, perché poco dopo i granata trovano l'1-1: Adams mette la palla in profondità, Maripan si invola sulla fascia, la mette in mezzo, Holm sporca il pallone ma non basta ed è Vlasic a concludere a rete col sinistro. Al 40' è Karamoh a servire la punta scozzese granata: l'ex Southampton tenta di segnare, ma Holm a salvare la porta dei rossoblù. Fabbri, comunque, fischia un off-side. Il minuto dopo ci sono proteste del Bologna per un contatto in area sospetto tra Sosa e Ndoye. Il direttore di gara lascia proseguire. Finisce sul pari una prima frazione sicuramente avvincente.