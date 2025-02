Bologna-Torino 3-2: che disdetta per i granata, decide un’autorete di Biraghi

Il commento al termine della sfida tra rossoblù e granata

Giacomo Stanchi Redattore 14 febbraio 2025 (modifica il 14 febbraio 2025 | 23:09)

Il Torino esce dalla sfida del Dall'Ara con l'amaro in bocca. Dal Bologna al Bologna, i granata tornano a perdere dopo sette partite e lo fanno in un finale molto sfortunato di una partita sicuramente avvincente. Dopo un primo tempo combattuto e terminato sull'1-1, i granata trovano il vantaggio con una magia di Elmas poi i rossoblù pareggiano i conti con Ndoye su rigore, e nel finale è Biraghi con un'autorete sfortunata a regalare la vittoria alla squadra di Italiano.

Le scelte: Vlasic capitano. Casadei in mediana — Paolo Vanoli conferma quasi in toto la formazione che pareggiato con il Genoa. Difesa a quattro con Walukiewicz, Maripan, Coco e Sosa. Mediana rivoluzionata obbligatoriamente: Tameze è infortunato e Ricci squalificato. Al loro posto, il tecnico ha inserito Casadei e Linetty. Il polacco, però, non è il capitano dei granata: il designato in questo ruolo è Nikola Vlasic, schierato sulla trequarti a fianco di Karamoh e Lazaro. Punta centrale: Adams viene ancora preferito a Sanabria.

Primo tempo: Bologna bene in avvio, ma il Toro riprende la gara — L'avvio di gara è tutto di marca rossoblù. Primo squillo della gara al secondo minuto di gioco con Miranda che si invola sulla fascia e mette in mezzo un cross basso per Castro. L'attaccante rossoblù, ben marcato, non riesce a concludere liberamente dall'altezza del dischetto del rigore. Il pallone termina fuori e il Torino riprende il possesso. Al decimo ci riprova il Bologna: è il momento dell'ex Pobega che ci prova con una botta da fuori, ma trova un Vanja attento, che respinge. Al minuto 12 Linetty anticipa Ndoye e poi lo tocca. Fabbri fischia il penalty, ma, dopo esser richiamato al VAR, lo annulla. L'intervento del polacco è sul pallone e, poi, il rossoblù allarga la gamba per cercare il rigore. La gara cambia al 20': Ndoye, lanciato da Pobega dopo una palla persa in uscita di Adams, surclassa Coco in velocità e va in rete. Vanja non è perfetto in copertura: prende gol sul suo palo in uscita, ma la difesa granata si è lasciata sorprendere troppo facilmente. Bologna di nuovo pericoloso al 25': Castro mette fuori di poco di testa. Piano piano i granata rimettono la testa fuori dall'acqua. Prima occasione per il Toro al minuto 27: Adams imbeccato da Vlasic va vicinissimo al pareggio con un tiro da ottima posizione, ma Skorupski si supera e para. Sul corner successivo è Coco ad andare vicinissimo al gol: tenta di deviare a rete a pochi passi dalla rete, ma ancora una volta il pallone termina a lato dalla porta difesa dal portiere polacco. Il gioco, però, era fermo per un fallo in attacco su Skorupski. Altra occasione al minuto 30: Lazaro crossa per Adams che non aggancia, ma l'azione era viziata da una posizione di fuorigioco. Torino vicinissimo al pari al 36' con un'azione divorata in modo assurdo: Adams a tu per tu con Skorupski preferisce cederla a Karamoh che non riesce a concludere a rete. E' un momento buono per il Torino, però, perché poco dopo i granata trovano l'1-1: Adams mette la palla in profondità, Maripan si invola sulla fascia, la mette in mezzo, Holm sporca il pallone ma non basta ed è Vlasic a concludere a rete col sinistro. Al 40' è Karamoh a servire la punta scozzese granata: l'ex Southampton tenta di segnare, ma Holm a salvare la porta dei rossoblù. Fabbri, comunque, fischia un off-side. Il minuto dopo ci sono proteste del Bologna per un contatto in area sospetto tra Sosa e Ndoye. Il direttore di gara lascia proseguire. Finisce sul pari una prima frazione sicuramente avvincente.

Secondo tempo: gli acquisti di gennaio fanno e disfano — Il Bologna inizia il secondo tempo con un cambio: fuori Lucumi e dentro Casale. Primo ammonito tra le fila dei granata al minuto 52: Linetty trattiene a lungo Castro intorno alla linea mediana. Al 53' Walukiewicz, fin lì autore di una buona partita, si arrende a un problema fisico, al suo posto entra Pedersen. Al 56' è Coco ad effettuare un salvataggio su un cross pericoloso di Miranda. Ammonito, poco dopo, anche Karamoh. Al 60' Bologna di nuovo in avanti: passaggio insidioso per Ndoye che non aggancia. Pallone che finisce nei paraggi di Castro che cade a terra dopo un lieve contatto con Coco. L'azione termina con un nulla di fatto. Al 61' entrano Gineitis e Elmas per Linetty e Karamoh. Un minuto dopo il giovane lituano si prende un giallo sacrosanto: intervento in ritardo su Castro. Rossoblù di nuovo in avanti: Ndoye conclude alto vicinissimo alla porta avversaria. Al 65' Elmas inaugura il suo arrivo in granata con una giocata straordinaria: cross basso di Sosa per Adams che fa la sponda per il macedone, che supera egregiamente Beukema con un tunnel e va in gol con uno scavetto. Il Torino va in vantaggio al Dall'Ara. Ma l'illusione dura poco. Al 69' viene fischiato di nuovo un calcio di rigore in favore dei rossoblù. Questa volta è Casadei ad intervenire in malo modo su Pobega: Fabbri ravvisa con ragione gli estremi il penalty. E' Ndoye ad andare sul dischetto, Vanja intuisce ma non riesce a parare il tiro dello svizzero: il Bologna pareggia i conti. Molteplici ribaltamenti di fronte nei minuti successivi: è Coco ad immolarsi su Castro. Elmas, poi, al 73' la mette in mezzo per Casadei. Skorupski esce malissimo, ma il centrocampista granata non riesce a concludere. Al 76' è il momento di Cambiaghi: fuori Dominguez. Ci prova subito il neoentrato con una botta forte e precisa da fuori area: Vanja non si lascia sorprendere e para bene. Di nuovo Ndoye vicinissimo al gol: Coco si perde lo svizzero che va a concludere da posizione laterale. Il pallone termina fuori. Dentro Biraghi e Masina per Sosa e Lazaro al minuto 81. Italiano risponde un minuto più tardi togliendo Pobega in favore di Fabbian. Il Torino poco dopo è di nuovo avanti: al minuto 85 è Adams ad impensierire Skorupski. Sul calcio d'angolo successivo i ragazzi di Vanoli ci riprovano, ma il pallone termina a lato della porta rossoblù. Doppio cambio al minuto 87: Holm e Moro per Calabria ed Aebischer. Il Bologna beffa i granata nel finale. La rete del 3-2 è un autogol di Biraghi. Castro tenta il tiro dalla distanza, la palla è sporca e intercetta l'ex Fiorentina che devia però il pallone nella sua porta e regala il vantaggio ai padroni di casa. Nel recupero finale non bastano i tentativi disperati dei granata: il Bologna si conferma implacabile al Dall'Ara, sei vittorie nelle ultime otto. I granata vanno a casa con una sconfitta amara: gli uomini di Vanoli, che hanno ribattuto colpo su colpo, pagano per degli episodi.