Bologna-Torino, perché sì e perché no:

Due delle tre squadre italiane ancora imbattute in questo 2025 si sfidano: il Toro arriva a Bologna con la voglia di mantenere il filotto di risultati utili consecutivi e con il sogno di poter portare a casa tre punti che sarebbero importantissimi per il futuro. La squadra di Italiano, però, è ormai senza il doppio impegno e sta trovando continuità di risultati. Insomma, per la squadra di Vanoli sarà un'altra prova di maturità dopo i buoni risultati recenti.