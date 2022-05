Brekalo sempre in campo con Juric al di là di tutto. Ma con la Roma che fare?

Nonostante sapesse la sua decisione in vista del futuro, il tecnico croato ha fatto sempre giocare Brekalo nell'ultimo periodo

Luca Bonello

"Mister, le anticipo che non ho intenzione di restare anche l’anno prossimo. Il riscatto non mi interessa". Così La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, ha riportato le parole dette da Josip Brekalo a Ivan Juric al termine di un allenamento verso la metà di aprile. Per il tecnico croato è stata un'autentica doccia fredda, ma, nonostante questo, lui e il club hanno deciso di non rendere nota la situazione sino al termine temporale per esercitare il riscatto, sperando in un ripensamento del ragazzo. "Chiedete a Vagnati. Nei prossimi giorni vedremo - ha detto in modo evasivo Juric sul tema, prima e dopo la gara di Verona -. Brekalo ha avuto un periodo molto positivo e uno non tanto positivo. Penso che prenderemo le decisioni giuste". Solo una volta scaduto il termine ultimo per esercitare il riscatto del giocatore, e con le successive parole di Vagnati, la verità è venuta a galla.

RAPPORTO - Nonostante sapesse da tempo l'orientamento del ragazzo, Juric ha comunque deciso di non escludere Brekalo dal gruppo. Il tecnico infatti l'ha sempre fatto giocare con continuità, sia perché ha sempre detto di non fare scelte tecniche sulla base delle situazioni contrattuali, sia perché la sua alternativa, ovvero Marko Pjaca, non ha mai convinto, e anche perché comunque ha voluto evitare il muro contro muro tra società e calciatore. Brekalo è stato un giocatore importante per la crescita del Toro di quest'anno e Juric, essendo bene a conoscenza di questo, non ha voluto rinunciare a lui, cercando fino in fondo di spingerlo a un ripensamento.

ADDIO - Ora però si è giunti al capolinea. La notizia del mancato riscatto e le dichiarazioni di Davide Vagnati mettono la parola fine sull'avventura al Torino di Josip Brekalo, che ieri si è congedato a testa bassadavanti ai tifosi arrivati al Filadelfia per seguire l'allenamento a porte aperte della squadra. Juric dovrà quindi accettare, per forza di cose, che uno dei giocatori su cui maggiormente ha puntato in stagione se ne andrà, e dovrà trovare un modo per sostituirlo, a partire magari già dalla partita con la Roma di venerdì - 20 maggio -. Juric infatti deve decidere se far giocare Brekalo, consapevole del fatto che, però, che se lo facesse, lo esporrebbe al rischio dei fischi dei tifosi delusi e arrabbiati.