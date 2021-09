Brekalo, un esordio promettente: uno così al Torino mancava da anni

Il croato ha dimostrato di poter essere l'uomo che serviva per rinforzare la trequarti granata

Luca Bonello

La vittoria del Toro con il Sassuolo ha portato grande entusiasmo all'ambiente granata, tanto per la qualità del gioco che è stata espressa, quanto per l'importante numero di occasioni da gol create in una singola gara. In tal senso è stato fondamentale l'apporto dei nuovi acquisti, in particolare di Josip Brekalo, che, schierato da Juric sulla trequarti al fianco di Praet, ha fatto il suo esordio con la maglia del Torino. Per il croato ex Wolfsburg è stata una prestazione fantastica, con la quale ha subito dimostrato di poter essere l'uomo in più di questa squadra.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - SEPTEMBER 17: Josip Brekalo of Torino FC looks on during the Serie A match between US Sassuolo and Torino FC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 17, 2021 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

QUALITA' - Personalità, abilità tecnica e buon tiro: sono queste le qualità che ha dimostrato Brekalo nella sua sfida d'esordio in granata. Il numero 14 ha disputato una grande gara, facendosi sempre trovare pronto nel ricevere il pallone, scambiare con i compagni ed inventare, partendo spesso dal lato sinistro del campo per poi accentrarsi. L'aspetto principale per il quale Brekalo si è fatto maggiormente notare è però la mole di palle-gol create, sia tramite assist, che tramite tiro diretto in porta. Le statistiche infatti in tal senso lo premiano: è insieme a Berardi l'uomo che ha provocato il maggior numero di occasioni da gol nella gara (3). Josip ha qualità nel gestire la palla (24 passaggi positivi contro 7 negativi) e sa anche aiutare la squadra, come si nota dai 5 palloni recuperati. Il croato ha la capacità e la personalità di rischiare la giocata e le intuizioni del trequartista vero: è palese come un profilo di questo tipo mancasse al Torino da anni e ci sono tutti i presupposti affinché questa possa essere una stagione importante per lui.

PROSSIMA SFIDA - La prossima sfida del Torino sarà giovedì con la Lazio e Brekalo si candida fortemente per un'ulteriore maglia da titolare, a maggior ragione dopo l'infortunio di Praet, che libera uno spazio sulla trequarti. Ad avvantaggiare Josip c'è la capacità - secondo quanto affermato da Juric e dallo stesso giocatore - di poter partire sia da destra che da sinistra- E' anche vero però, che Juric, nella sfida con il Sassuolo, ha sostituito il numero 14 con Pjaca e non è da escludere che il tecnico granata voglia ripetere questa staffetta, a maggior ragione dopo il gol vittoria segnato dall'ex Juve e Genoa, magari facendo partire dall'inizio quest'ultimo. In ogni caso, Brekalo ha dimostrato il suo valore e, se questa sarà la qualità delle sue prestazioni, sarà difficile tenerlo in panchina in futuro. Per ora, per ciò che si è visto venerdì, sembra davvero essere lui l'uomo giusto che serviva al Torino per rinforzare qualitativamente la trequarti.