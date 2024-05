Buongiorno, primi segnali di addio? Il difensore non nasconde le ambizioni

Alessandro Buongiorno è sicuramente entrato nel cuore di ogni tifoso del Toro. La sua grinta in campo e la grande forza di volontà lo hanno reso uno dei più grandi trascinatori granata e ad oggi la sua presenza nel rettangolo di gioco è indispensabile. Cresciuto nel settore giovanile del Torino , il giocatore è attualmente uno dei più grandi punti di riferimento all'interno della squadra e proprio per questo l'affetto dei tifosi nei suoi confronti è molto forte. Il canterano granata negli ultimi anni si è reso protagonista di una crescita esponenziale. Tali progressi non sono passati inosservati e nel 2023 è arrivata la prima chiamata della Nazionale. A giugno inizierà l' Europeo e dopo l'ottima stagione, con ogni probabilità il giocatore sarà convocato da Spalletti . Buongiorno ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'Europeo e sul suo futuro, e alcune parole hanno rabbuiato i tifosi granata che lo vedrebbero volentieri come un pilastro del futuro.

Buongiorno e le sue ambizioni: "Sogno di vincere la Champions League"

"Essere il capitano del Torino è un motivo di grande orgoglio, perché rappresentare la mia squadra ed essere un riferimento per gli altri è un'emozione grandissima. Ogni volta che gioco, cerco di dare il meglio di me e per questo sono molto felice dove mi trovo". Le parole di Alessandro Buongiorno rilasciate ieri a SportMediaset confermano il suo forte legame con il Torino, squadra in cui milita sin da bambino. Il rifiuto del trasferimento all’Atalanta sul finire dell’estate 2023 ha chiarito ancora di più che si tratta di un ragazzo con un legame più unico che raro con il Toro. Dall’altro lato rientra nella logica delle cose che il difensore covi anche delle ambizioni e dei sogni nel cassetto, che attualmente il Torino non è in grado di garantire. "Sicuramente a giugno vorrei andare all'Europeo e magari vincerlo, tuttavia più in generale sogno di vincere la Champions League o il Mondiale, un desiderio che penso ogni bambino vorrebbe realizzare", ha poi dichiarato durante l'intervista il canterano granata, aggiundendo: "La Premier League è un campionato che mi alletta particolarmente perché ci sono squadre e giocatori molto forti, con cui continuare a lavorare e crescere. Però anche in Italia mi trovo bene e per questo vedremo in futuro quali scelte compiere". Le ultime dichiarazioni di Buongiorno non fanno di certo presagire una sua permanenza. Napoli, Milan, Inter: le squadre interessate a lui non mancano. L'Europeo di quest'estate sarà la prima competizione internazionale che il giocatore disputerà e potrà metterlo ancor più in vetrina dopo l'ottima stagione.