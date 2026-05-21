Il presidente del Toro, Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai nel programma "Un giorno da pecora". Il patron granata, che oggi compie 69 anni ha ricevuto gli auguri di compleanno e ha ammesso di aver in programma una festa, tra cui saranno presenti anche Enrico Mentana (direttore di LA7) e Luciano Fontana (direttore del Corriere della Sera). Alla domanda sul regalo più bello per il suo compleanno ha risposto: "Vincere il derby domenica sarebbe il regalo più bello" e sulla possibile Juventus fuori dalla Champions: "Quello che mi piace di più sono le cose positive per noi, avere risultati non buoni per altri non conta, quello che facciamo noi conta. Non voglio parlarne tanto per scaramanzia". Alla richiesta di una possibile entrata in politica, Cairo ha risposto: "Io faccio l'imprenditore, fare politica è un mestiere totalmente diverso. Non è facile la politica, è tutto più complicato rispetto a fare impresa". Sul giro d'Italia: "E' un giro che sta andando bene e molto divertente".