Cairo annuncia Baroni: “Scelta giusta per noi. Europa? È un obiettivo ma…”

Cairo archivia il periodo Vanoli: “Ci siamo lasciati bene”. E su mercato ed Europa frena: “Serve potenziare la rosa, ma i proclami non aiutano”.

Enrico Penzo Redattore 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 22:00)

Urbano Cairo rompe il silenzio e nel giorno dell’annuncio ufficiale di Marco Baroni come nuovo allenatore del Torino, chiarisce le motivazioni del cambio in panchina e fissa le priorità in vista della prossima stagione. Intervistato da Sky Sport a margine dell’evento per i 25 anni di SportWeek, il presidente granata ha fatto il punto sulla situazione.

“Abbiamo fatto una stagione anche buona in certi momenti – ha detto Cairo – partendo benissimo, poi meno bene dopo l’infortunio di Zapata. Poi di nuovo bene. Nelle ultime otto giornate, però, siamo stati molto al di sotto di quanto pensavamo, anche senza pensare di poter arrivare in Europa. Per questo ci siamo lasciati con Vanoli. Mercoledì scorso ci siamo incontrati in maniera cordiale e gli auguro un futuro eccellente”.

Cairo: "L'obiettivo? Fare un passo avanti" — La scelta è ricaduta su Marco Baroni, reduce da un’ottima annata alla guida della Lazio. “Abbiamo scelto Baroni perché ci è piaciuto il percorso degli ultimi anni. Ha fatto cose eccellenti, pure nella stagione scorsa: è in una buona fase di maturazione e credo sia la scelta migliore per noi”.

Sul tema Europa, Cairo: “Abbiamo vissuto 13 stagioni in Serie A, in cui otto volte siamo finiti a sinistra, ma solo due volte in Europa. È ovvio che sia un obiettivo, ma meglio non sbandierarlo troppo e partire a fari spenti. Nelle ultime due stagioni prima di questa siamo arrivati alla giornata finale ancora in corsa per l’Europa. Qualcosa di buono lo abbiamo fatto. L’obiettivo è sempre fare un passo avanti. Senza proclami, ma per migliorarsi”.

Cairo: "Mercato? Baroni sta parlando con Vagnati" — Spazio anche al mercato, anche se il presidente ha preferito non sbilanciarsi: “Ci sta parlando Vagnati, io ho visto Baroni un paio di volte. Non abbiamo fatto discorsi di mercato, ma dobbiamo potenziare la rosa e abbiamo le idee chiare su cosa fare. Uno o due giocatori potranno essere ceduti, ma vogliamo fare le cose giuste per rinforzarci”.

Infine, sul futuro di Samuele Ricci e l’interesse del Milan, Cairo ha glissato: “Consentitemi di non fare nomi, non è giusto. E per il momento non ho trattative intavolate. Potrebbe anche succedere che magari non sia lui e sia un altro... Ragionerò per bene, per fare le scelte giuste con investimenti per potenziare una squadra che parta più presto possibile con quei giocatori che possano aggiungere un valore”.