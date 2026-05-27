Anche quest’anno, come di consueto, l’estate del Torino comprenderà il torneo Mamma e Papà Cairo, in diretta esclusiva su Sportitalia, organizzato in memoria dei genitori del presidente del Toro. Ai microfoni di Sportitalia, Cairo ha ribadito il proprio entusiasmo per l’evento, ringraziando Criscitiello e l’emittente televisiva per il lavoro svolto nell’edizione dello scorso anno e in vista di quella che verrà.

Inoltre, parlando con Criscitiello, Cairo ha fatto un annuncio sul torneo successivo a cui parteciperà la squadra granata: "Tu (Criscitiello) verrai, come l'anno scorso, a riprendere in esclusiva il torneo dedicato ai miei genitori, Mamma e Papà Cairo, e poi noi faremo una partita tra le prime squadre di Torino e Avellino nel torneo dedicato a tuo papà. Mi fa piacere fare questo scambio con te". Di fatto, quindi, il Toro parteciperà alla quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello, in programma l’otto oppure il nove agosto, data ancora da definire. "L'anno scorso avete coperto il torneo dei miei genitori in maniera fantastica. Ero veramente felice, è stato bello ricordare i miei genitori, grandi tifosi del Toro, e sono contento di ricambiare, venire ad Avellino e giocare nel torneo dedicato a tuo papà", ha concluso Cairo.