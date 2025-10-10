Cairo: “Baroni troverà la strada giusta. Forse è il 3-5-2…”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha espresso le proprie perplessità sulla scelta di disputare Milan-Como a Perth, in Australia. Intervistato in esclusiva da Sportitalia, durante il Festival dello Sport di Trento - come riportato da Tuttomercatoweb - ha dichiarato: "Ho detto pubblicamente che secondo me andare a Perth per una gara come Milan-Como non mi sembra una grandissima idea. L’hanno deciso e va bene, non mi è sembrata una cosa positiva. Sicuramente è un modo per far conoscere il calcio in Australia, ma non lo so. Non mi è sembrata una buona idea." Passando invece ai temi di casa granata, Cairo si è soffermato sull’equilibrio tattico del Torino e sulla fiducia riposta in Baroni: "Per proteggere la difesa serve anche un centrocampo capace di filtrare bene. Quando abbiamo giocato a tre contro la Lazio, la retroguardia era molto più coperta. In ogni caso, sono certo che Baroni troverà la giusta quadratura. Ha tutta la mia fiducia. Forse il 3-5-2 può essere il modulo ideale, capace di garantire equilibrio tra solidità difensiva e spinta offensiva"