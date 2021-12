Cairo: “Bremer resta con noi fino a fine campionato. Pobega? Ne parleremo”

Le parole del presidente del Torino al termine dell'assemblea di Lega Serie A per la decisione sulla cessione della Salernitana

Il presidente del Torino Urbano Cairo al termine dell'assemblea di Lega Serie A, nel quale si è discusso della situazione legata alla cessione della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti. Il patron granata si è così espresso riguardo la decisione presa sulla proroga per la cessione della società campana: "Io non ero presente, sono arrivato dopo. So che hanno votato in un certo modo. Finire il campionato a 19 non è una bella cosa, meglio andare avanti così. Non è nemmeno un momento facile per trovare acquirenti, ci può stare dare un po' di tempo in più. Sarebbe brutto finire il campionato a 19".