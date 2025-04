Cairo: “Cessioni di Vanja e Ricci? Ad oggi parlato con nessuno”

Le parole del patron granata su Zapata e altri temi

Enrico Penzo Redattore 24 aprile 2025 (modifica il 24 aprile 2025 | 17:43)

Il presidente del Torino Urbano Cairo nella giornata di oggi, giovedì 24 aprile, ha rilasciato delle dichiarazioni presso Radio Kiss Kiss. Il patron granata ha espresso il suo rammarico per l'infortunio dell'attaccante Duván Zapata, sottolineando come la sua presenza avrebbe potuto influire positivamente sulla posizione in classifica della squadra. "Noi abbiamo Elmas che è un giocatore notevole. Con Zapata avremmo fatto grandi cose, è un po' come se all'Inter mancasse Lautaro: è stato un peccato perdere Duvan, sarebbe stato un altro campionato".

Cairo: "Clausola su Vanja? Sono cose che si possono cambiare..." — Inoltre, il patron granata ha chiarito la situazione riguardante i giocatori Ricci e Vanja, affermando di non aver avuto contatti con altre società per eventuali trasferimenti: "Al momento non abbiamo parlato con nessuno - replica Cairo - e sono voci che non hanno alcun fondamento. La clausola del portiere? Sono cose che si possono cambiare e non è detto, lui è un grande estremo difensore, tra i migliori in Europa".

Infine in vista del match contro il Napoli Cairo ha parlato anche dei partenopei: "Sto pensando di venire al 'Maradona', per me andare a Napoli è sempre una festa. Faccio i complimenti ai partenopei perché hanno una grande squadra: nelle ultime cinque giornate affronteremo sia loro sia l'Inter, due gare molto importanti in chiave scudetto".