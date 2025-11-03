Cairo: “Già tre rigori dubbi contro. Sul derby…”

Urbano Cairo ha parlato ai giornalisti a margine dell’Assemblea di Lega - come riportato da Tuttomercato.web - analizzando la rimonta dei granata contro il Pisa e proiettandosi già verso il derby. Tra soddisfazione per la reazione della squadra e qualche recriminazione arbitrale, il numero uno del club granata ha espresso fiducia in vista della sfida più attesa: "Mi è molto piaciuta la reazione della squadra che, sotto di due gol, ha reagito bene in 15 minuti, recuperando il risultato e facendo 2-2. Speravo di fare il terzo gol nel secondo tempo, ma non ce l'abbiamo fatta. La cosa che non mi è piaciuta tanto è quel rigorino (concesso al Pisa, ndr), che veramente… Leggevo che uno come Calvarese diceva che assolutamente non c'era". Il presidente ha poi sottolineato come negli ultimi incontri non siano mancate decisioni dubbie ai danni del Torino:: "Non lo so, io vedo che a noi di rigorini ne hanno già dati tre nelle ultime partite... Perlomeno due di sicuro: questo, Parma e forse anche Lazio. Però vabbè insomma...". Superata la parentesi arbitrale, l’attenzione si sposta ora sul derby, appuntamento dei granata di sabato 8 novembre: "Adesso è importante pensare a questa partita, è una gara fondamentale, per noi importantissima. Mi ripropongo di stare in settimana molto vicino alla squadra, per quello che vale perché c'è già il mister e tutto lo staff, quindi non servo io, ma se posso dare una piccola mano al mister, molto volentieri".