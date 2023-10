Cairo: “Ho sempre lavorato molto, ecco come decisi di prendere il Toro nel 2005”

In questo fine settimana a Trento è in corso il Festival dello Sport che come di consueto riunisce moltissime figure di spicco dello sport italiano e non solo. Questa mattina sul palco del Teatro Sociale sono saliti la celebre pluripremiata sciatrice Sofia Goggia e il presidente di RCS e del Torino, Urbano Cairo. L'evento in questione proponeva il tema del successo con come titolo "L'arte di vincere". Di seguito le dichiarazioni principali del patron granata che appena salito sul palco ha esordito subito con una battuta: "L’arte di vincere dopo aver perso un derby non è proprio il massimo (sorride, ndr)".